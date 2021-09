Bundestagswahl 2021 in MV: Hier gibt es alle Ergebnisse nach Wahlkreisen

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern wird am 26. September nicht nur der Landtag neu gewählt, auch die Bundestagswahl steht an. Doch in welchem Wahlkreis wähle ich überhaupt? Und wem kann ich dort meine Erst- und Zweitstimme geben?

Die OZ hat alle wichtigen Informationen zur Bundestagswahl zusammengestellt – am Abend gibt es zudem die Ergebnisse.

Sechs Bundestagswahlkreise in MV

Die Informationen nach Wahlkreisen finden Sie hier:

Am Wahltag selbst erfahren Sie in diesen Artikel abends live, wer sich in Ihrem Wahlkreis bei der Bundestagswahl durchgesetzt hat. Die Wahllokale in MV haben an dem Sonntag bis 18 Uhr geöffnet.

Von Pauline Rabe