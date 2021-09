Stralsund

Es riecht nach Wechsel im ewigen Merkel-Wahlkreis: Seit 1990 hatte die scheidende Bundeskanzlerin das Direktmandat in ihrem Bundestags-Wahlkreis – der die Regionen Stralsund, Rügen, Ribnitz-Damgarten, Grimmen und seit einigen Jahren auch Greifswald und das Amt Landhagen umfasst – für die CDU geholt. Doch am Sonntagabend nach Auszählung von 349 der 354 Wahlbezirke sieht alles danach aus, als gehe das Direktmandat diesmal an die SPD, genauer an Anna Kassautzki.

Die Stimmung der 27-Jährigen pendelt an diesem denkwürdigen Abend im Stralsunder SPD-Büro zwischen Ungläubigkeit und unterdrücktem Jubel, als sie den lange führenden Leif-Erik Holm von der AfD erst ein- und dann überholt. Nachdem zwei Drittel der Stimmen ausgezählt sind, scheint ihr die Führung mit mehr als 24 Prozent der Erststimmen sicher. „Ich bin dafür, den Tag nicht vor dem Abend zu loben. Wir bleiben weiter gespannt.“ Die Aufregung ist jedoch spürbar. „Man merkt, dass es einen Stimmungswandel gibt. Es wird auch Zeit, dass jüngere Menschen an das Ruder kommen“, so Kassautzki.

Den Rückhalt, den sie an diesem Tag und auch in den vergangenen Wochen und Monaten während des Wahlkampfes aus den Reihen ihrer Partei-Genossen bekommen hat, möchte sie mit nach in Berlin nehmen. „Gemäß unseres Slogans: „GemeinsaMVoran“, bin ich optimistisch, dass wir es gemeinsam schaffen“, so Kassautzki.

Kassner (Linke) enttäuscht

Eine große Enttäuschung war die Wahl für Kerstin Kassner von den Linken. Die ehemalige Landrätin Rügens wurde nicht erneut in den Bundestag gewählt. Dort hatte sie seit 2013 einen Sitz inne, war unter anderem im Petitionsausschuss tätig. „Es war das erste Mal, dass eine Abgeordnete von der Insel Rügen im Bundestag saß“, sagte die 63-Jährige. „Und wohl auch für die nächste Zeit das letzte Mal.“

Sie habe alles getan, um die Wähler zu überzeugen, es sei traurig, dass das nicht gewertschätzt werde. „Trotzdem. Ich verzweifele nicht. Ich bin durch und durch Kommunalpolitikerin und werde mich weiter für unsere Insel engagieren.“ Auf einen Platz auf der Landesliste zur Bundestagswahl habe sie verzichtet, um jüngeren Kandidaten eine Chance zu geben.

Holm (AfD) wird sicher über Landesliste einziehen

Über die Landesliste in den Bundestag einziehen wird sicher Leif-Erik Holm (AfD). Dort steht er auf Platz 1. Er feierte in Schwerin. „Wir haben eine sehr, sehr große Stammwählerschaft, die auch in die Wahllokale gegangen ist“, sagte er. Er vereinte am Montag, Stand 23 Uhr, knapp 21 Prozent der Erststimmen auf sich.

Knapp dahinter lag CDU-Kandidat Georg Günther, der von Angela Merkel im Wahlkampf unterstützt worden war. Kurz nach 21 Uhr war er noch optimistisch, dass es wenigstens für den zweiten Platz im Wahlkreis 15 reicht. „Ich bin enttäuscht“, sagt der 33-Jährige. Ihm sei schon klar gewesen, dass es eng werde, der Sieg um die Direktkandidatur kein Selbstläufer sei. „Aber ich habe schon mehr erwartet“, gibt er zu. Zumal es am Abend noch nicht einmal klar ist, ob Günther es mit dem Listenplatz vier über die CDU-Landesliste nach Berlin schafft.

Jubel gab es indes um 19.50 Uhr im Stralsunder Grünen-Büro: Denn zugeschaltet ist live aus Schwerin die Spitzenkandidatin Claudia Müller. „Unsere Fraktion in Berlin wird sich verdoppeln. Das ist der Lohn für einen tollen Wahlkampf, den wir alle gemeinsam gemacht haben. Und es steht fest, dass es kein Regieren ohne die Grünen gibt. Endlich können wir umsetzen, was wir jahrelang vorbereitet haben und arbeiten nicht mehr für den Papierkorb“, sagt die 40-Jährige ihren Stralsunder Parteikollegen und erntet dafür viel Beifall. Sie hat zwar das Direktmandat weit verfehlt, wird es aber über die Landesliste schaffen.

Von Ines Sommer, Wenke Büssow-Krämer, Anne Ziebarth, Almut Jaekel