Schwerin

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundes- und Landtagswahl in MV. Viele Erstwähler wissen vielleicht noch nicht, wie so eine Wahl funktioniert und auf was zu achten ist. Auch eine Wahl unter Corona-Bedingungen haben die meisten Wähler noch nicht erlebt. Die OZ beantwortet daher die wichtigsten Fragen rund um die Doppelwahl 2021.

Kann ich jetzt noch Briefwahl machen?

Ja. Die Unterlagen für die Briefwahl können noch bis Freitag 18 Uhr bei der zuständigen Kommune beantragt werden. Dafür reicht ein formloses Schreiben per Post oder Email. Man kann die Unterlagen auch persönlich im Rathaus oder beim zuständigen Amt abholen. In diesem Fall kann man den Wahlzettel auch gleich vor Ort ausfüllen und abgeben. Per Telefon kann man die Unterlagen allerdings nicht bestellen.

Abgeben kann man seinen Briefwahlzettel bis zum Wahltag um 18 Uhr bei der auf den Unterlagen angegebenen Stelle. Achtung: Briefwahl per Post wird knapp. Es wird empfohlen, den Brief drei Werktage vor dem Wahltag abzusenden, also am Donnerstag. Wer also noch nicht einmal die Unterlagen hat, sollte sich das gründlich überlegen. Später als am Sonntag um 18 Uhr eingegangene Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Was ist, wenn ich plötzlich krank werde?

Wer nachweisen kann, dass er krank ist oder in Quarantäne ist und daher nicht wählen gehen kann, darf sogar noch bis Sonntag 15 Uhr Briefwahl beantragen. Dafür kann er jemanden beauftragen, der die Unterlagen im Wahlamt (nicht im Wahllokal!) abholt und nach dem Ausfüllen auch bis 18 Uhr wieder abgibt.

Ich habe meine Wahlbenachrichtigung verlegt. Was mache ich nun?

Kein Problem, man sollte den Zettel zwar zur Wahl mitbringen, darf aber auch ohne ihn wählen. Der Personalausweis reicht aus, um sich zu legitimieren.

Auf der Wahlbenachrichtigung steht allerdings auch, in welchem Wahllokal man wählen gehen kann. Wer sich das nicht gemerkt hat, bevor er sie verlegt hat, kann beim Wahlamt in seiner Gemeinde nachfragen.

Welche Corona-Regeln gelten?

Grundsätzlich gilt Maskenpflicht im Wahllokal. Der Zugang könnte wegen der räumlichen Verhältnisse auf eine bestimmte Anzahl von Wählern begrenzt sein, in diesem Fall muss man draußen warten – bitte ebenfalls mit Abstand. Es wird gebeten, aus Hygienegründen einen eigenen Stift mitzubringen. Es liegen aber auch welche bereit, die ständig desinfiziert werden.

Was erwartet mich im Wahllokal?

Wer an der Reihe ist, muss sich zunächst legitimieren, per Wahlbenachrichtigung oder Personalausweis. Dann erhält man die Stimmzettel, je einen für Bundestags- und Landtagswahl, und gegebenenfalls einen Umschlag. Auf jedem Stimmzettel macht man in der Wahlkabine zwei Kreuze: Eines auf der linken Seite für den Direktkandidaten und eines auf der rechten Seite für die bevorzugte Partei. Man kann auch eine andere Partei wählen als die, welcher der bevorzugte Direktkandidat angehört. Dann faltet man die Stimmzettel noch in der Wahlkabine und wirft sie dann in die Wahlurne.

Darf ich in der Wahlkabine ein Selfie machen?

Nein. Jegliche Bild- und Tonaufnahmen in der Wahlkabine sind verboten. Damit soll das Wahlgeheimnis geschützt werden – selbst, wenn man freiwillig darauf verzichten würde, indem man ein Foto in sozialen Netzwerken postet. Der Stimmzettel kann dadurch ungültig werden.

Von Axel Büssem