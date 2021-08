Bundesweiter Bahnstreik: Welche Züge in MV ausfallen – und welche trotzdem fahren

Rostock

Schock für Bahnreisende: Bundesweit wird in den nächsten Tagen ein Großteil der Züge ausfallen – auch in MV. Nur jeder vierte geplante Zug soll überhaupt fahren. Die Bahn-Gewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, in den Streik zu treten. Für den Personenverkehr heißt das: Von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 2 Uhr stehen die meisten Züge still.

Dass die Lokführer streiken sei prinzipiell in Ordnung. „Die Kunden müssen aber wissen, was auf sie zukommt“, sagt Marcel Drews vom Fahrgastverband Pro Bahn MV. Der Streik bedeute für die Kunden vor allem: Sie müssen sich auf längere Reisezeiten oder andere Verkehrsmittel einstellen. „Die Verhandlungspartner müssen zügig zu einem Ergebnis kommen. Es gibt viele Menschen, die mit der Bahn fahren müssen, um Geld zu verdienen“, so Drews weiter.

ODEG lässt Züge fahren, warnt aber Fahrgäste

Neben dem Fern- und Regionalverkehr müssen sich Rostocker auch darauf einstellen, dass die S-Bahnen nach Warnemünde und Güstrow nicht fahren. Hingegen nicht vom Streik betroffen sind die Bahnen der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH – der ODEG in MV. Eine Beteiligung am Tarifstreit durch Mitarbeitende der ODEG sei laut Unternehmen ausgeschlossen. Die Ostdeutsche Eisenbahn bedient unter anderem Regionallinien zwischen Wismar, Bad Kleinen, Schwerin und Ludwigslust. Auch zwischen Rostock und der Insel Rügen sind Züge im Einsatz sowie zwischen Hagenow, Parchim und Plau am See.

„Wir schließen aus unseren Erfahrungen vergangener GDL-Streiks bei der Deutschen Bahn, dass die Züge der ODEG zur Aufrechterhaltung des Regionalverkehrs verkehren sollten. Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf können allerdings nicht ausgeschlossen werden. Vor allem in Ballungsgebieten im ODEG-Streckennetz kann es zu längeren Haltezeiten und sehr vollen Zügen auf Grund höherer Fahrgastzahlen kommen“, äußert sich Roland Pauli, Geschäftsführer der ODEG, am Dienstag zum anstehenden Streik.

„Die Verhandlungspartner müssen zügig zu einem Ergebnis kommen. Es gibt viele Menschen, die mit der Bahn fahren müssen, um Geld zu verdienen.“ Marcel Drews, Vorsitzender Fahrgastverband PRO BAHN Landesverband M-V e.V. Quelle: Cornelius Kettler

Die DB wolle derweil alles unternehmen, um die Auswirkungen eines Streiks für ihre Fahrgäste im Personenverkehr und Kunden im Güterverkehr so gering wie möglich zu halten, hieß es nach der Streikankündigung. „Die DB wird sich gegenüber den Fahrgästen maximal kulant zeigen“, hieß es weiter. Die Bahn bittet ihre Kunden zudem, die Bahnreisen während des Streiks zu verschieben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Streit über Einkommenszuwächse tobt im Bahn-Konzern ein Machtkampf zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Für die GDL sind hohe Tarifabschlüsse für möglichst viele Beschäftigte eine Frage des Überlebens und der künftigen Wachstumsmöglichkeiten. Denn die Bahn muss das Tarifeinheitsgesetz umsetzen. In den rund 300 Betrieben des Unternehmens soll danach nur noch der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft zur Anwendung kommen. Die GDL hat deshalb angekündigt, der Konkurrenz Mitglieder abjagen zu wollen.

Von Michaela Krohn