Berlin/Wismar

Deutschlands bester Vorleser kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Der elfjährige Anton Naab von der Integrierten Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar hat sich am Mittwoch beim Finale des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in Berlin gegen die 15 anderen Landessiegerinnen und -sieger durchgesetzt. Das teilt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Insgesamt beteiligten sich im 570 000 Kinder aus der sechsten Klasse an dem Wettbewerb, davon 8300 aus MV.

Rapper produzierte Song zum Wettbewerb

Anton Naab las bei der Veranstaltung im Studio beim Rundfunk Berlin-Brandenburg einen Drei-Minuten-Auszug aus dem Buch „Als mein Bruder ein Wal wurde“ von Nina Weger vor. Gäste des Jubiläumsfinales waren unter anderen Bodo Sengebusch, erster Bundessieger des Vorlesewettbewerbs, sowie der Rapper Eko Fresh, der für das Finale eigens den Song „Jetzt ein Buch“ produzierte.

„Botschafter für das Lesen“

„Seit 60 Jahren begeistert der Vorlesewettbewerb Schülerinnen und Schüler und bringt Botschafterinnen und Botschafter für das Lesen hervor“, sagte Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins, der zusammen mit der Jury die Urkunden und Preise überreichte. „Die Teilnehmenden vermitteln den Zauber, der Geschichten innewohnt. Bücher schaffen bleibende Erlebnisse, sie erzeugen Momente der Identifikation, regen unsere Neugierde und das Lernen an.“

Gewinner wird Jury-Mitglied

Alle Finalistinnen und Finalisten erhielten ein Medienpaket mit Büchern und einem Hörbuch. Bundessieger Anton Naab gewann zusätzlich den Wanderpokal, eine Medaille, eine Lesung mit einem Jugendbuchautor an seiner Schule sowie einen Bücher-Scheck im Wert von 50 Euro. Er wird zudem eingeladen, als Jurymitglied am Finale des nächsten Vorlesewettbewerbs teilzunehmen. Die Bibliothek der Schule des Bundessiegers erhält zusätzlich eine Auswahl von 40 aktuellen Kinder- und Jugendbüchern. Seit 1959 haben rund 21 Millionen Jungen und Mädchen an dem Wettbewerb teilgenommen.

epd/OZ