Schwerin/Medewege

Gleich drei Mal ist Buntmetall auf der Bahnstrecke zwischen Schwerin-Görris und Bad Kleinen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) gestohlen worden. Die Diebstähle ereigneten sich am Dienstag und Mittwoch und wurden bei Begehungen der Strecke durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckt.

So wurden am 25. Juni auf Höhe der Ortschaft Medewege 22 Erdungskabel und vier Rückankerseile entwendet und zwischen dem Haltepunkt Schwerin-Görries und dem Hauptbahnhof Schwerin 31 Erdungskabel und vier Rückankerseile gestohlen. An derselben Stelle wurde dann am Folgetag noch einmal zugeschlagen: 22,5 Meter Signalleitung waren weg.

Die Schadenshöhe bleibt noch zu ermitteln. Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Bundespolizei bittet Zeugen sich unter Tel. 03 81 / 20 83 -111 oder -112 zu melden.

OZ