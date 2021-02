Die Stadt Rostock will sich um Fördermillionen des Bundes bewerben – für den Nahverkehr der Zukunft. Die Verkehrsbetriebe mauern aber, was innovative Ideen angeht. Nicht so Oberbürgermeister Madsen: Er hat schon Vorstellungen, was sich dringend ändern muss. Und auch vier Rostocker Studenten äußern ihre Vorschläge.