Bußgelder für Impfschwänzer in MV? Viele OZ-Leser einer Meinung

Rostock

In den Impfzentren in MV lassen viele Menschen ihren Termin verfallen, teilweise bis zu 40 Prozent. Um darauf zu reagieren und dem entgegenzuwirken, werden die Forderungen nach Strafen für jene, die ohne Absage ihren Impftermin verstreichen lassen, lauter. Ihnen sollten die Kosten in Rechnung gestellt werden, sagt der DRK-Präsident von MV, Werner Kuhn. Dazu gehören die Ausgaben für verfallene Impfdosen, anteilig auch für Mitarbeiter und Lieferung – etwa 50 Euro. Gegen Impfschwänzer sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, meint er.

Wir haben unsere OZ-Leser gefragt, was sie von dieser Idee halten. Ganz einig sind sich die Menschen dabei zwar nicht, allerdings meinen fast zwei Drittel der insgesamt 310 Teilnehmer, dass sie eine Geldstrafe für Impfschwänzer gut finden würden. Jeder Dritte ist gegen diesen Vorschlag.

