Neubrandenburg/Rostock

Er gehört zur Weihnachtszeit, wie kaum ein anderes Gebäck: Der Stollen. Doch wie ist die Qualität der Teigwaren, die uns den Advent versüßen sollen? Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF) in Neubrandenburg hat das im November und Dezember untersucht – und zieht ein gutes Fazit.

Wie Prof. Feldhusen, Direktor des LALLF in Rostock, sagt, mussten nur zwei der 15 Proben der untersuchten Butterstollen beanstandet werden. Acht Proben stammten aus handwerklich strukturierten Bäckereien, die anderen aus dem Lebensmitteleinzelhandel.

Anzeige

Leicht verbrannt und fehlende Warnhinweise

Das Traditionsgebäck wurde auf seinen deklarierten Buttereinsatz sowie die sensorische Beschaffenheit und die Kennzeichnung kontrolliert. „Anders als in vergangenen Jahren ergaben die Analysen, dass der vorgeschriebene Anteil an Butter, 40 Kilogramm auf 100 Kilogramm Getreide, in allen Stollen enthalten war“, stellt Feldhusen fest. Geschmack, Geruch und Aussehen waren weitestgehend in Ordnung.

Lesen Sie auch: Weihnachtsbäume in MV im Test: Warum Tannen in Rostock und Schwerin durchfallen

Ein Butterstollen war am Boden leicht verbrannt, die Krume daher trockener und leicht bitter im Nachgeschmack. Die Expertinnen des LALLF mussten diese Probe beanstanden. Ein weiterer Stollen wies Kennzeichnungsmängel auf. Es fehlte der Warnhinweis auf vorhandene, Allergien und Unverträglichkeiten auslösende Zutaten, wie zum Beispiel Weizenmehl als glutenhaltiges Getreide.

Stollen ist nicht gleich Stollen

Wussten Sie übrigens, dass Stollen nicht gleich Stollen ist? Der Butterstollen ist eine besondere Art des Christstollens, ein Gebäck aus schwerem Hefeteig. Nach den Leitsätzen für Feine Backwaren des Deutschen Lebensmittelbuches enthält Butterstollen mindestens 40 Kilogramm Butter oder die entsprechende Menge Butterreinfett oder Butterfett sowie mindestens 70 Kilogramm Trockenfrüchte, auch Citronat und Orangeat auf 100 Kilogramm Getreideerzeugnis und/oder Stärken. Bis 10 Kilogramm Trockenfrüchte können durch Mandeln und/oder eine entsprechende Marzipanrohmasse ersetzt werden.

Ihr täglicher Weihnachts-Newsletter aus der OZ-Redaktion News, Tipps und Gewinnspiele rund um Weihnachten. Vom 1. bis 24. Dezember jeden Morgen gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Form und Aussehen von Christstollen sollen an das gewickelte Christkind erinnern. Das ursprüngliche „Christbrot“ aus dem 14. Jahrhundert war eine Fastenspeise der Klöster für den Advent aus Mehl, Hefe und Wasser. Geschmackgebende Zutaten kamen erst später hinzu.

Von OZ/acs