Landesregierung - C wie Ohnmacht: Warum die CDU in MV in der Corona-Krise so klein wirkt

Ein Parteichef versteht seinen eigenen Minister nicht, die Basis meutert, die Koalition zwingt zum Burgfrieden mit der SPD: In der Landes-CDU mehren sich Stimmen gegen den Corona-Kurs in Schwerin. Allerdings zeigt sich dabei auch das Problem der CDU: Es fehlt jemand, der auf den Tisch hauen kann und will.