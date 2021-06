CDU-Chef Michael Sack startet zahm in den MV-Wahlkampf

Güstrow

Machbare Politik statt Luftschlössern: Die CDU in MV will mit einem bodenständigen Wahlprogramm die Landtagswahl im September gewinnen. „Mein Ziel ist klar: Wir wollen stärkste Kraft werden und wieder in die Staatskanzlei einziehen“, sagte der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Michael Sack am Freitag auf dem Parteitag in Güstrow.

Beim Wahlprogramm habe sich die Partei – anders als vor anderen Wahlen – ausschließlich daran orientiert, was für MV relevant und umsetzbar sei, versicherte Sack. Leitlinie sei, was machbar ist, „wir wollen keine Luftschlösser bauen.“

Wirtschaft an erster Stelle

In seiner relativ kurz gehaltenen Rede nannte Sack vier Schwerpunkte für den Wahlkampf: Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung und die Stärkung des ländlichen Raums. „Die Wirtschaft steht für mich an erster Stelle“, betonte der Spitzenkandidat.

Viele Menschen hätten wegen der Folgen der Corona-Pandemie Angst vor einer Rezession und einem Jobverlust. „Die Ängste sind nicht unbegründet.“ Um gegenzusteuern, soll es unter anderem Investitionsprogramme für Wachstumsbranchen und Start-ups geben. Höhere Steuern lehne er ab, so Sack.

Positive Regierungsbilanz

Für die gemeinsame Regierungszeit mit der SPD zog Sack eine positive Bilanz. „Das lag aber an uns, nicht an denen.“ Den SPD-geführten Ministerien stellte Sack schlechte Noten aus, vor allem Bildungsministerin Bettina Martin kam schlecht weg. Sie habe außer Schulschließungen keine Ideen im Kampf gegen Corona gehabt. Digitale Lehre funktioniere bis heute nicht. „Kein Bereich ist so schlecht durch die letzten Monate gekommen wie unsere Schulen“, resümierte Sack.

Auch Infrastrukturminister Christian Pegel bekam sein Fett weg: „Der Ausbau des Internets im Land kommt viel zu langsam voran.“ Funkmasten und digitale Infrastruktur gehören für Sack zur Daseinsvorsorge.

CDU soll nicht grüner werden

Zu möglichen Koalitionen nach der Wahl sagte Sack, die Grünen seien für die CDU ein möglicher Koalitionspartner. „Nicht weniger. Aber auch nicht mehr. Ich habe keine Sehnsucht, die CDU grüner zu machen. Und ich sehe dafür auch keine Notwendigkeit.“

Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Sack aus: „Niemand braucht die AfD – die CDU am allerwenigsten.“ Auch die Linkspartei sei keine Partnerin, eine ausdrückliche Absage hört sich aber anders an: „Eine Koalition mit der Linken kann ich mir nicht vorstellen.“

Von Axel Büssem