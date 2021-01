CDU-Chef Sack nimmt umständliche Corona-Datenmeldesysteme ins Visier

Greifswald

Die digitale Datenerfassung und -auswertung in der Corona-Pandemie lässt nach Auffassung von Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack ( CDU) stark zu wünschen übrig. „Nötig wäre ein einziges Datensystem, das würde uns sehr helfen“, sagte Sack am Freitag in Greifswald. Er leitet als Landrat die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald. Allein in der Nachverfolgung von Kontakten Infizierter habe der Landkreis seit längerer Zeit rund 120 Mitarbeiter eingesetzt, davon 70 eigene Angestellte und 40 von der Bundeswehr.

Bei der Nachverfolgung müssten Mitarbeiter bis zu drei unterschiedliche Datensysteme bestücken, erläuterte Sack. Manche Daten müssten „mehrfach händisch eingegeben werden.“ Außerdem kämen Testergebnisse aus Laboren auch per Fax oder elektronisch. Dies müsse dann abgeglichen werden, damit es nicht doppelt im ersten System lande. Diese umständlichen Wege seien im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr erklärbar.

Inzidenz in Vorpommern-Greifswald bei 195 – über der kritischen Grenze

Im Kreis Vorpommern-Greifswald – mit knapp 4000 Quadratkilometern einer der bundesweit größten Kreise – liegt die Inzidenz derzeit bei 195 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Trotzdem seien Kontakte noch nachvollziehbar, sagte Sack. Fachleute haben bundesweit das Ziel vorgegeben, die Wochen-Inzidenz bei etwa 50 zu halten, auch damit die Nachverfolgbarkeit gewährleistet bleibt.

