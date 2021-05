CDU-Chef Sack zu Tourismus: MV droht abgehängt zu werden

Schwerin

Die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns droht nach Ansicht des CDU-Landesvorsitzenden Michael Sack von Schleswig-Holstein abgehängt zu werden. „Während jedermann mit einem negativen Testergebnis auf Sylt im Restaurant essen darf, darf man Mecklenburg-Vorpommern nur in Ausnahmefällen überhaupt betreten“, sagte Sack am Mittwoch mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Seit Wochen führen viele Menschen aus Westmecklenburg zum Einkaufen oder für die Nutzung der Außengastronomie nach Lübeck, sagte er. Auch andere Regionen im Nachbarland seien schon für den Tourismus geöffnet worden. „Wenn jetzt auch noch der Tourismus in der Lübecker Bucht anläuft, dann muss das für jeden ein Alarmsignal sein, dem das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern am Herzen liegt.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kein Grund MV weiterhin zum Sperrgebiet zu erklären“

Zwar sei die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein nur halb so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im Nordosten sinke die Inzidenz, und die Impfkampagne komme spürbar voran. „Ich sehe deswegen keinen Grund dafür, Mecklenburg-Vorpommern weiterhin zum Sperrgebiet zu erklären“, betonte der CDU-Chef.

Von RND/dpa