Rostock

Die Corona-Krise schränkt das Leben in MV massiv ein, fordert Opfer von vielen Menschen. Ein Spitzenpolitiker im Landtag sorgt jetzt mit einem Vorstoß für Aufsehen: Torsten Renz, Fraktionschef der CDU, fordert ein Ende des Verbots für Fußball. „ Fußball ist in Deutschland systemrelevant“, erklärt Renz. Das löst Widerspruch aus.

Unterhaltung sei auch in schweren Zeiten wichtig, so Renz. Quasi Brot und Spiele für das geplagte Volk. Man sollte aus seiner Sicht daher nicht nur verbieten, sondern auch Vergnügen zulassen. Seine Äußerungen beziehen sich zunächst auf die Frage, ob Bundesligafußball in Geisterspielen bald wieder erlaubt sein sollte.

Renz : Fußball begeistert Menschen wie nichts anderes

Doch Renz wird allgemein. Fußball begeistere „in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Altersklassen“ wie nichts anderes. Sollen also auch Vereine unterer Ligen wieder loslegen können? Verbindlich wird Renz nicht, verweist auf laufende Beratungen – sagt aber: „ Fußball hat einen extrem hohen Stellenwert und ist für viele das Hobby Nummer eins.“ Der CDU-Mann ist seit Jahrzehnten beim großen Verein Grün-Gold Güstrow im Vorstand.

Fußball systemrelevant? Der Begriff steht für Tätigkeiten und Strukturen, die in der Corona-Krise dringend gebraucht werden. Ärzte, Apotheker, Lebensmittel-Verkäufer, Polizisten, Busfahrer oder Bestatter gelten als unentbehrlich. Aber Fußballer?

Sportministerin Drese : Keine Sonderrolle für den Fußball

Renz’ Worte lösen Protest beim Koalitionspartner aus. „Für mich hat der Fußball in MV keine Sonderrolle“, sagt Sportministerin Stefanie Drese ( SPD). Es müssten für alle Sportler die gleichen Regeln gelten, etwa bei der Hygiene im Training. Die Bundesliga sei „nicht systemrelevant“, so Drese. „Das ist die völlig falsche Kategorie in der aktuellen Diskussion.“ Im Mittelpunkt von Lockerungsdebatten dürfe nicht die Sportart, sondern „die Art der Sportausübung“ stehen – zum Beispiel in Bezug auf Kontakt mit anderen. Drese rechnet bald mit guten Nachrichten für einige Vereine.

Auch die SPD-Fraktion im Landtag weist den CDU-Vorstoß zurück. „Schnellschüsse und ein Überbietungswettbewerb helfen nicht weiter“, sagt Tilo Grundlack. Wenn die Infektionszahlen es erlauben, seien Lockerungen möglich, auch im Sport.

„Dem Ansinnen von Herrn Renz muss eine klare Absage erteilt werden“, reagiert Simone Oldenburg (Linke). Fußball möge für viele wichtig sein, sei aber nicht systemrelevant. Grünes Licht für Sport „vor leeren Rängen“ kann sich auch Nikolaus Kramer ( AfD) vorstellen. Aber: „Das sollte nicht nur auf Fußball beschränkt sein.“

Theater-Intendant: Auch Kultur braucht endlich Regeln für Corona

Warum nur Fußball?, fragt Tobias Woitendorf, Chef des Handball-Drittligisten Empor Rostock. „Alle Sportbereiche haben eine hohe Bindekraft, genauso wie Kultur.“ Ziel müsse eine stufenweise Rückkehr aus den Verboten sein. „Man muss Regeln für alle zum Wiedereinstieg finden“, sagt Ralph Reichel, Intendant des Rostocker Volkstheaters. Daran mangele es derzeit in MV auch bei der Kultur. So müsse endlich geklärt werden, ab wie vielen Personen pauschal verbotene Großveranstaltungen beginnen oder wie Künstler wieder gemeinsam proben können. In Berlin etwa spiele die Philharmonie am 1. Mai – in kleiner Besetzung.

Von Frank Pubantz