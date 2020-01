CDU-Landeschef Kokert tritt von allen Ämtern zurück

Schwerin

Vincent Kokert, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag und Chef der Union in MV, hat am Freitag überraschend angekündigt, von allen Ämtern zurückzutreten. „Mit Wehmut und nach reiflicher Überlegung werde ich meine Funktion als CDU-Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender sowie mein Landtagsmandat zum März 2020 niederlegen. Es war mir stets eine große Ehre, diese Ämter ausüben zu dürfen“, sagte Kokert während einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Schwerin.

Rücktritt hat private Gründe

Seine Entscheidung, sich aus der Politik zurückzuziehen, sei rein privat motiviert. Kokert: „Ich bin ein Familienmensch, und das lässt sich mit dem Umfang meiner politischen Arbeit nicht mehr vereinbaren. Trotzdem: Leicht gemacht habe ich mir die Entscheidung nicht.“

Kokert sagte, er werde nach seiner politischen Karriere einen Job als Betriebsleiter bei den Stadtwerken Neustrelitz übernehmen und dort den Bereich der Digitalisierung verantworten.

Lesen Sie auch:

Von Benjamin Fischer