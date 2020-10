Greifswald

Angesichts der gewachsenen Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Deutschland plädiert Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack für Einschränkungen im privaten Bereich. „Unser Freizeitverhalten ist das Problem“, sagte Sack als Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Freitag in der Hansestadt. „Unser Problem sind nicht die Urlauber“, stellte er klar.

Obwohl es auf der Ferieninsel Usedom eine „tolle Saison“ gegeben habe und noch immer so viel Betrieb sei wie sonst nicht zu dieser Jahreszeit, sei bisher kein Überspringen des Virus von Gästen auf Bürger nachgewiesen. Das Virus sei eher auf Familienfeiern und insbesondere durch Reiserückkehrer verbreitet worden.

Von der Reisebeschränkung für Touristen aus Risikogebieten wie Berlin ist besonders die Insel Usedom als traditionelle „Badewanne“ der Berliner betroffen. Die Hotels würden jetzt nach anderen Gästen suchen, um die Zimmer zu belegen, sagte der Landrat. Zum Teil gebe es Wartelisten in den Häusern.

Löcknitz: 500 Testergebnisse stehen noch aus

Zu den Corona-Hotspots in der Region gehört das deutsch-polnische Gymnasium Löcknitz, wo Sack zufolge noch 500 Tests ausstehen. Dort seien zwei Lehrer und neun Schüler aus dem Landkreis mit Covid-19 infiziert. Es mache ihm Sorgen, dass jetzt im Herbst wieder verstärkt Familienfeiern wie Goldene Hochzeiten anstünden, zu denen die Kinder aus aller Welt anreisten.

Konkrete Forderungen, etwa zur Beschränkung der Teilnehmerzahl, stellte der CDU-Politiker jedoch nicht. Jeder sollte sich aber selbst fragen, ob große Familienfeiern jetzt sein müssten. Er selbst sage momentan die Teilnahme an allen Veranstaltungen ab. „Videokonferenzen ja, Präsenzveranstaltungen nein“, machte er deutlich.

Einen Termin für den nächsten CDU-Landesparteitag konnte der Landesvorsitzende noch nicht nennen. Zuerst komme der CDU-Bundesparteitag am 4. Dezember in Stuttgart. „Wir sind für Anfang des Jahres in Planung“, kündigte Sack an. Ob der Landesparteitag digital oder als Präsenzveranstaltung stattfinde, sei offen und hänge von der Pandemie-Entwicklung ab.

Landratsamt richtet eigene Corona-Abteilung ein

Im Landratsamt wird laut Sack eine eigene, aber mit dem Gesundheitsamt verbundene Abteilung Corona mit festen Mitarbeitern eingerichtet. Die zeitweilige Abordnung von Mitarbeitern aus anderen Fachämtern sei auf Dauer zu stressig und uneffektiv. Die vorläufig zwölf Mitarbeiter - später bis zu 30 - sollen in zwei Schichten Aufgaben wie die Nachverfolgung bei Infektionen, die Hotline und die Veranstaltungslenkung übernehmen.

Von Birgit Sander