CDU MV wählt schon im März neuen Landesparteichef

Güstrow

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns will am 28. März einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Das beschloss der Landesvorstand am Samstag auf einer Sitzung in Güstrow. Zuletzt war der 25. April als Termin gehandelt worden.

Eckhardt Rehberg, der von den Delegierten zum Übergangsvorsitzenden gewählt wurde, nannte als Grund, dass bis Ende März alle Kreisverbände Gelegenheit haben werden, die Kandidaten kennenzulernen. Daher habe man sich dafür entschieden, nicht noch die Osterpause abzuwarten.

Keine weiteren Kandidaten in Sicht

Notwendig wurde die Neuwahl, weil der bisherige CDU-Landeschef Vincent Kokert Ende Januar überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. Um die Nachfolge Kokerts bewerben sich bislang der Ueckermünder Bundestagsabgeordnete und CDU-Jungstar Philipp Amthor sowie Justizministerin Katy Hoffmeister aus Rostock. Weitere Kandidaten sind laut Rehberg nicht in sicht.

Nach Einschätzung Rehbergs gibt es im Landesverband noch keine klaren Lager: „Es sind zwei unterschiedliche Kandidaten mit zwei unterschiedlichen Angeboten.“ Bisher hat sich nur der Kreisverband Schwerin offen für einen Kandidaten ausgesprochen: Die Mitglieder wollen Amthor unterstützen. Ansonsten gibt es laut Rehberg wohl in Mecklenburg eher Sympathie für Hoffmeister – unter anderem in ihrem Heimatverband Rostock – , während in Vorpommern Amthor der Favorit sein dürfte.

Keine Ambitionen

Bei dem Treffen in Güstrow wurde der bisherige Parteivize Rehberg, der dem Landesverband schon von 2001 bis 2005 vorstand, damit beauftragt, die 5000 Mitglieder zählende Landespartei bis zur Neubesetzung der Parteispitze kommissarisch zu führen.

Ein Programm für die Übergangszeit habe er nicht, sagte Rehberg der OZ. Es lägen auch keine Entscheidungen oder wichtige Formalitäten an. Und auch weitere Ambitionen habe er nicht, betonte der 65-Jährige, der sich im kommenden Jahr aus der Politik zurückziehen will.

Von Axel Büssem und Frank Pfaff