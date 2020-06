Schwerin

Der designierte CDU-Landesvorsitzende Michael Sack (46) geht nicht davon aus, dass der Start an den Schulen des Landes Anfang August in Corona-Zeiten so geregelt sein wird, wie Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) es ankündigt. Ein Grund dafür: Der Schülerbusverkehr sei nicht entsprechend zu organisieren.

Martin kündigte zeitversetzten Schulbeginn an; dies würde aber mehr Busse vor allem für Kinder auf dem Lande erfordern. „Wir haben aber nicht mehr Busse und Busfahrer“, so Sack. Fingerzeig an die Regierung: „Idealvorstellungen“ seien das eine. „Die Realität ist oft eine andere.“ Er deutete an, dass Eltern mit ihren Autos einspringen müssten.

Sack, nach dem Rückzug von Philipp Amthor seit einer Woche Kandidat für den CDU-Landesvorsitz, hat sich am Donnerstag in der Landtagsfraktion vorgestellt. Die Chemie stimme, sagt CDU-Fraktionschef Torsten Renz. Sack sei „einer von uns“. Amthor nicht? Sack noch mehr, legt Renz nach. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald stehe für eine kommunal verwurzelte Partei.

Zufall? Sack hat diverse SPD-Themen auf der Agenda

Hier wolle er in der Landes-CDU auch Akzente setzen, kündigt Sack an. Bei den Finanzen müsse das Land den Kommunen noch mehr helfen. Durch Corona seien Einnahmequellen versiegt, Kosten aber erhöht. Eine Lösung brauche es auch für die Mehrkosten der Städte und Gemeinden für Kitas, ein SPD-Thema in der Regierung.

Bei der Digitalisierung, auch SPD-besetzt, müsse es schneller vorangehen, so Sack. Das zeige sich jetzt beim Thema Schule. Denn vielerorts gebe es gar kein Netz für digitalen Unterricht. Bei der Bewältigung der Corona-Krise spricht er sich für lokale Lösungen aus. Schule wäre etwa in vielen Regionen ohne Infektionsfälle „weitestgehend“ normal möglich.

Die CDU-Mitglieder sollen Michael Sack am 7. August zum neuen Landeschef wählen. Ob er Ambitionen für ein Mandat in Land- oder Bundestag hat, lässt Sack weiter offen. Er wolle erst „viele Gespräche führen“.

Von Frank Pubantz