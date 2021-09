CDU-Spitzenkandidat im OZ-Talk: Sack will rot-rot-grüne Regierung verhindern

Rostock

Michael Sack, Spitzenkandidat der CDU, hat wenige Tage vor der Landtagswahl das Ringen um Platz eins offenbar aufgegeben. Er habe „auf Sieg gespielt“, sei aber „auch Realist“, erklärt Sack am Dienstagabend beim OZ-Talk „Ein Abend mit“ auf die Frage von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, ob die CDU noch die Wende schaffe. Stattdessen schraubt Sack das Ziel herunter: „Wir haben immer noch den Anspruch, Regierungsverantwortung zu übernehmen.“ Juniorpartner statt Ministerpräsident. Die CDU liegt in Umfragen mit 15 Prozent derzeit meilenweit hinter der SPD.

Sein Ziel sei nun, dass es am kommenden Sonntag zu keiner Mehrheit für eine rot-rot-grüne Regierung kommt. „Das ist mein großer Wunsch, dafür kämpfe ich jetzt“, sagte Sack. Und: „Das wäre für unser Land eine Katastrophe, das möchte ich gerne vermeiden.“ Gleichzeitig rechne er auch nicht mehr mit einem Wahlsieg seiner CDU.

Viele Fragen hat Sack beim Talk zu meistern. Corona: Er sei für die Option der 2G-Regel, die zum Beispiel bei Veranstaltungen nur Geimpften und Genesene dulde. Geimpften dürften nicht länger die Grundrechte eingeschränkt werden.

Zur Person Michael Sack wurde 1973 geboren und wuchs in Groß Toitin bei Jarmen auf. Nach einer Lehre als Bauzeichner absolvierte er ein Studium als Bauingenieur, arbeitete danach als Berufsschullehrer. Sack ist verheiratet und hat 3 Kinder. Im Jahre 2010 wurde Sack zum Bürgermeister der Stadt Loitz gewählt, 2011 zum Kreistagspräsidenten in Vorpommern-Greifswald. 2018 gewann er die Wahl zum Landrat. Im August 2020 bestimmten ihn die CDU-Mitglieder in MV zum Landesvorsitzenden.

Kritik an der Bildungspolitik der SPD. Es brauche endlich schnellere Breitbandversorgung, technische Ausstattung und mehr Lehrer an Schulen. Die Digitalisierung müsse auch ohne Distanzunterricht schneller vorankommen. „Das kommt zehn Jahre zu spät“, so Sack. Zudem müsse das Land mehr für Schüler tun, die Lehrstoff nachholen. Sonst werde es bald mehr Abbrecher geben.

Unterstützung für die Werften

Wie viel Hilfe, also Geld brauchen die Werften? Sack antwortet salomonisch: Einerseits dürfe man „nicht ein Fass ohne Boden weiter füllen“, andererseits sei es wichtig, die Tausenden gut bezahlten Jobs, auch bei Zulieferern, zu retten. Wirtschaft könne die CDU besser. Sack: „Ich stehe zur Unterstützung der Werften.“

Dann präsentiert er sich als Anwalt von großen Agrarbetrieben. „Die großen Betriebe gehören zu unserem Land“, sagt Sack. Das sei „immer“ so gewesen. Die kann als Absage an Bemühungen zur Umsetzung kleinerer Agrarstrukturen verstanden werden. Außerdem dürften Bauern nicht zu viele Regeln auferlegt werden. Er denke da an Düngebeschränkungen und Abstandsflächen. „Wir müssen aufpassen, dass wir das da nicht überdrehen.“

Zweifel an kleineren Fischbeständen

Zum Thema Fischerei zweifelt Sack die Aussagen von Wissenschaftlern zu schwindenden Fischbeständen in der Ostsee an. Von Fischern höre er anderes. Als Gegner macht er die Fischräuber Robbe und Kormoran aus. Bläst Sack zur Jagd? Die Antwort: „Es braucht eine Aussage, wie viele Robben wir in der Ostsee haben wollen. Man dürfe die „Fischerei als Kulturgut nicht leichtfertig aufs Spielsetzen.“

Punkten will Michael Sack beim Wähler als Mann aus der Kommunalpolitik. Er war Bürgermeister, Kreistagspräsident, ist jetzt Landrat von Vorpommern-Greifswald. „Die Lebensrealität der Menschen findet in den Dörfern und Städten statt, nicht in der Staatskanzlei.“ Botschaft: Schwesig sei zu weit weg.

Kritik an der SPD wegen Kliniken

Die SPD sei auch für die Misere von Kinderstationen in Kliniken verantwortlich. Rekommunalisierung sei nicht immer der Heilsbringer. Wolgast, Bergen oder Crivitz zählt der CDU-Mann auf. Über ein dringend benötigtes Mutter-Kind-Zentrum in Rostock sei schon geredet worden, da sei Schwesig noch Landesministerin gewesen. „Nur ist nichts geschehen.“

Schließlich das Thema Wohnungsnot. Sack fordert ein Baukindergeld des Landes für den Kauf von Häusern und Wohnungen. Und wer das nicht kann? Für den sollten mehr Mietwohnungen her, so Sack. Auf den Ostseeinseln sollte es Regeln geben, die eine Umnutzung in Ferienwohnungen erschweren, sodass genügend Platz für Einheimische bleibt.

Seit zwei Monaten ist Sack jetzt im Wahlkampf. Sein größter Wunsch für die Zeit nach dem Wahltag? Der stamme von seiner Frau: „Es wäre schön, wenn wir am Sonntag mal wieder Mittag in der Familie essen könnten.“ Dafür sei lange keine Zeit gewesen.

Im Publikum sitzt Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock. Sein Resümee: Sack sei wirklich der „nette Politiker“. Aber dies durch fehlenden Biss „nicht auszugleichen.“ Die Wahl sei für ihn zugunsten der SPD entschieden. Humorvoller Nachtrag: „Wenn nicht noch ein Video auftaucht, in dem Frau Schwesig kleine Katzen tötet.“

Von Frank Pubantz