CDU-Vorsitz in MV: Amthor zieht zurück – Landrat Sack soll es machen

Paukenschlag in Güstrow: Philipp Amthor (27) ist nicht mehr Kandidat für den CDU-Landesvorsitz. Nach einer kontroversen Sitzung des CDU-Landesvorstands am Freitagabend in Güstrow, bei der es um Lobbyismus-Vorwürfe rund um die US-amerikanische IT-Firma Augustus Intelligence ging, zieht der Bundestagsabgeordnete aus Ueckermünde seine Bewerbung zurück. Neuer Bewerber ist Michael Sack (47), Landrat von Vorpommern-Greifswald, den der CDU-Vorstand einstimmig nominierte. Die Parteimitglieder sollen ihn am 7. August wählen.

Amthor : Will keine Belastung für die Partei sein

„Ich will keine Belastung für meine Partei sein“, sagte Amthor in Güstrow. Er habe einen Fehler gemacht und stehe dafür gerade. Amthor wird vorgeworfen, als Bundestagsabgeordneter womöglich Grenzen überschritten zu haben, als er für die Firma Augustus, bei der er einen „Direktoren“-Posten besetzt und Aktienoptionen hielt, unter anderem bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warb.

Es soll mit der Firma diverse Luxusreisen nach New York, St. Moritz oder Korsika gegeben haben. Wer dies bezahlte, hat Amthor bisher nicht erklärt. Die Bundestagsverwaltung prüft den Vorgang. Der CDU-Landesvorstand war zuletzt zur Causa Amthor gespalten, Kreischefs standen hinter ihm, von der Basis erhielt der 27-Jährige viel Zuspruch.

Amthor will Sack unterstützen

Noch-CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg ging zu Amthor auf Distanz. Dieser habe ihn vor dem Rückzug von Katy Hoffmeister als Mitbewerberin um den CDU-Landesvorsitz nicht die Wahrheit gesagt. Bereits am Montag, 8. Juni, soll Amthor eine kritische Presseanfrage zu Augustus erhalten haben. Ihm habe er von Dienstag erzählt, so Rehberg – dem Tag, als Hoffmeister hinwarf.

Michael Sack ist seit 2017 Landrat, war zuvor Bürgermeister von Loitz. Er war bereits als neuer CDU-Landeschef im Gespräch, als der frühere Vincent Kokert im Februar zurücktrat. Amthor sagte am Freitag, er werde Sack voll unterstützen.

Von Frank Pubantz