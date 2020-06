CDU-Vorsitz in MV: Hoffmeister wusste bei Rückzug nichts von Lobby-Vorwürfen gegen Amthor

Rostock

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hatte bei ihrer Entscheidung zum Rückzug von der angestrebten CDU-Spitzenkandidatur in Mecklenburg-Vorpommern keine Kenntnis über mögliche Recherchen gegen den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Sie habe davon erst am vergangenen Freitag über die „Spiegel“-Berichterstattung erfahren, drei Tage nach der Bekanntgabe ihrer eigenen Rückzugsentscheidung, sagte Hoffmeister am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Sie habe Amthor ihre Entscheidung mitgeteilt, daraufhin sei die gemeinsame Pressekonferenz am Dienstag (9. Juni) vereinbart worden. Es gebe im Moment auch keinen Anlass für sie, ihre Entscheidung zu überdenken. „Die Überlegung, "was wäre wenn", stellt sich aus meiner Sicht im Moment nicht.“

Hoffmeister reagierte damit auf Medienberichte, dass Amthor bereits bei seinem Gespräch mit Hoffmeister von den Recherchen um sein Engagement für das US-Unternehmen Augustus Intelligence gewusst habe.

Von dpa