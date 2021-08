CDU-Wahlplakate mit Grenzen von 1945 in MV aufgetaucht: Wer steckt dahinter?

Wismar/Teterow

Anwohner und Pendler staunten in den vergangenen Tagen nicht schlecht, zumindest wenn sie auf die Wahlplakate in Mecklenburg-Vorpommern achten. Besonders in Bützow und Teterow, beide Landkreis Rostock, aber auch in der Hansestadt Wismar sind historische Wahlplakate aufgetaucht, wie Sophie Pawelke, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, bestätigte.

Bei den Plakaten handelt es sich um Nachbildungen aus den 40er und 50er Jahren der Parteien CDU, CSU und SPD. Eines der CDU-Plakate ist, laut Pawelke, ein Nachdruck aus dem Wahlkampf von 1949. Es zeigt die Grenzen Deutschlands von 1945. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung war damals der Wunsch nach Wiedervereinigung ein zentrales Thema des Wahlkampfes.

Unerlaubtes Plakatieren ist strafbar

Zu den Hintergründen der Aktion, von der die Beamten seit Sonnabend (21.8.) wissen, sei allerdings bisher nichts bekannt. Der Staatsschutz habe die Sachverhalte bereits geprüft und könne derzeit keine strafrechtliche Relevanz bestätigen. Die Beurteilung der Staatsanwaltschaft stehe jedoch noch aus. Allerdings sei unerlaubtes Plakatieren eine Straftat, wie Pawelke erklärte. Nun muss geklärt werden, wer dafür zur Rechenschaft gezogen wird.

CDU im Land sieht die Aktion kritisch

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU von Mecklenburg-Vorpommern, Ann Christin von Allwörden, zeigte sich entsetzt über die Aktion. „Die CDU steht im Kreuzfeuer von linken und rechten Kräften. Als letzte echte Volkspartei und Vertreterin der bürgerlichen Mitte sind wir Angriffsziel Nummer eins.“ Diese Methoden seien schäbig, würden aber zeigen, dass die Gegner der Partei nicht mit eigenen Inhalten punkten könnten, sondern lediglich eine Strategie des Bashings fahren würden.

Nach OZ-Informationen wurden die Plakate in Wismar bereits abgehängt. Wer dafür verantwortlich war, ist derzeit nicht bekannt.

Plakatkampagnen gegen Partei kein Einzelfall

Erst Anfang des Monats sorgte eine Plakat-Schmähkampagne gegen die Grünen bundesweit für Aufsehen. In verschiedenen Großstädten Deutschlands waren große Plakate zu sehen, auf denen unter dem Motto „#GrünerMist 2021“ Stimmung gegen die Partei gemacht wurde. Optisch aufgemacht waren sie wie Grünen-Plakate, allerdings ließen die Sonnenblumen darauf die Köpfe hängen und es standen Wörter wie „Wohlstandsvernichtung“, „Klimasozialismus“ oder „Ökoterror“ darauf.

Dahinter steckte nach eigener Aussage der Ex-CSUler David Bendels mit seiner Agentur „Conservare Communication GmbH“. Er wollte damit davor warnen, dass von den Grünen eine massive Gefahr für Deutschland ausgehe, sagte er.

Von Lisa Walter