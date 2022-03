CDU attackiert im Landtag Linken-Politiker Koplin: „Nibelungentreue zum Kreml“

Schwerin

Kontroverse Debatte im Landtag: Was macht der Krieg Russlands in der Ukraine mit MV? Wie kann geholfen werden? Die Diskussion eskaliert, als Torsten Koplin (Linke) ans Mikrofon geht. CDU-Mann Daniel Peters (CDU) verlässt protestierend den Saal.

Koplin 2014: Furcht vor „in der Ukraine wütenden Faschisten“

„Der Mann hat für die Annexion der Krim einen Persilschein ausgestellt und aus seiner Nibelungentreue zum Kreml nie ein Geheimnis gemacht“, poltert Peters. Auslöser: Koplin war 2014 als Wahlbeobachter beim Referendum zur Annexion der Krim unterwegs – auch trotz Kritik aus seiner Partei. In einem Artikel des „Nordkurier“ verteidigte er seinerzeit das „Selbstbestimmungsrecht“ der Menschen dort. Kosten für Unterkunft und Transfer habe die pro-russische Regierung getragen, räumte Koplin ein.

Knapp acht Jahre später ist die CDU auf der Palme. Dabei geht es vor allem um ein Zitat Koplins, das er der OZ bestätigt. „Die Menschen hier befürchten, dass sich die in der Ukraine wütenden Faschisten weiter ausdehnen“, sagte er damals. In der Ukraine wütende Faschisten? Ähnlich hat Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine vor zwei Wochen begründet.

Linker beteuert, dies sei nicht seine Position

Koplin weist die Kritik zurück. Er habe damals die Aussage von Menschen auf der Krim wiedergegeben, mehr nicht. Es sei „falsch“, dies als seine Position wiederzugeben. Im Übrigen habe er auch mit anderen Menschen auf der Krim Gespräche geführt.

Das gehe gar nicht, reagiert Peters. „Herr Koplin hat offenbar ein gestörtes Verhältnis zum russischen Machthaber Putin und seiner Administration.“ Dass jetzt gerade Koplin im Landtag zur Ukraine rede, sei „schändlich“.

Im Landtag prallen Positionen zum Krieg in der Ukraine aufeinander. Jan-Phillip Tadsen (AfD) fordert eine Diskussion zur Wiedereinführung der Wehrpflicht und Entschädigungen für Bürger wegen explodierender Energiepreise. Der Ausstieg aus der Nutzung von Atom- und Kohleenergie sei „vollkommen illusorisch“.

„Viele Politiker haben die russische Aggression lange verharmlost“, erklärt Franz-Robert Liskow (CDU); gemeint sind AfD, SPD und Linke. Er appelliert für Steuersenkungen, um Bürgern zu hohe Energiepreise zu ersparen. MV sollte sich auch auf stärkere Bundeswehr-Präsenz einrichten. Torsten Koplin (Linke) sieht wegen der hohen Preise „den sozialen Frieden ernsthaft in Gefahr“. Der Staat müsse gegensteuern.

CDU, Grüne und FDP wollen 20 Millionen für Hilfe in Ukraine

CDU, Grüne und FDP fordern 20 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Der Antrag wird am Freitag im Landtag beraten. Auch Harald Terpe (Grüne) nimmt den aus seiner Sicht lange zu freundlichen Kurs der MV-Regierung gegenüber Russland aufs Korn: Der Ruf des Landes sei „bei unseren östlichen Partnern ramponiert“. Weiterer Vorwurf: MV habe die Energiewende bewusst lange verschleppt. Terpe kritisiert eine „ewige Litanei von Erdgas als Brückentechnologie“. Das ging auch direkt an die Adresse von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

FDP-Fraktionschef René Domke fordert ein Umdenken. Bereits die Annexion der Krim durch Russland sei „ein Sündenfall“ gewesen, den der Westen nicht hätte dulden dürfen. Später habe Russland mit günstigem Gas „ein vergiftetes Angebot“ unterbreitet. Europa müsse nun zusammenhalten. Domke argumentiert gegen zu schnelle Hilfen für Preissenkungen. „Es gibt auch einen Preis für Freiheit und Frieden, und den müssen wir jetzt bezahlen.“

Alle Parteien sprechen sich für breite Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge in MV aus. Laut Innenminister Christian Pegel (SPD) sind Stand Mittwoch 2200 Menschen aus dem Land in Unterkünften von Landkreisen und Städten untergebracht. Zuzüglich privater Hilfe dürften es mittlerweile 3000 bis 3500 sein. Die Flüchtlinge dürften länger in MV bleiben, Sozialsicherung erhalten und arbeiten gehen, so Pegel.

Von Frank Pubantz