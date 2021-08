CDU fordert Lollitests für Schüler an allen Schulen in MV

Sicherer als die herkömmliche Corona-Schnelltests und angenehmer in der Anwendung. In vier Modellregionen setzt die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern an Schulen auf sogenannte Lollitests. Zu wenig findet die CDU – und wirft dem Bildungsministerium eine mangelhafte Vorbereitung auf den Schulstart vor.