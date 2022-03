Güstrow

Kritisch zugehen soll es auf dem Parteitag der Landes-CDU am Sonnabend in Güstrow. Nach der dritten verlorenen Landtagswahl in Folge sei eine dringende Aufarbeitung nötig, so steht es in einem Leitantrag, den die Mitglieder beschließen sollen.

Die CDU erhielt bei der Landtagswahl im Herbst nur 13,3 Prozent der Wählerstimmen – das schlechteste Ergebnis seit 1990. Die Partei flog aus der Landesregierung und muss sich als Opposition neu erfinden. Franz-Robert Liskow (34) aus Demmin, der seit der Wahl Chef der CDU-Fraktion im Landtag ist, will auch neuer Parteivorsitzender werden. Er kündigte eine „klare Ansprache“ an Mitglieder und Wähler an. Die Regierung aus SPD und Linken werde nicht geschont.

Allwörden, Hoffmeister und Reinhardt wollen den Vize-Vorsitz

Die Spitze der MV-CDU soll sich weiter verjüngen. Als Kandidaten für den Vize-Vorsitz werden Ann Christin von Allwörden (43) aus Stralsund, Katy Hoffmeister (48) aus Bad Doberan und Marc Reinhardt (44) aus Neukalen gehandelt. Der amtierende CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg bestätigt die Namen auf OZ-Nachfrage. Für die 15 Beisitzer-Plätze kandidieren bislang 25 Frauen und Männer. Bewerbungen seien noch bis Sonnabend möglich.

Sascha Ott aus Greifswald, bisher ein stellvertretender Landeschef und Kopf des Konservativen Kreises in der CDU, will nicht mehr kandidieren. „Aus familiären und beruflichen Gründen“, sagt er.

Eine Schlüsselposition in der Landes-CDU ist der Generalsekretär, als Sprachrohr und Rückhalt für den Landesvorsitzenden. Dafür werde Daniel Peters (41), CDU-Chef in Rostock, vorgeschlagen. Novum: Peters soll dann auch den Job des CDU-Landesgeschäftsführers mitmachen. So steht es im Leitantrag zum Parteitag, der sich selbstkritisch „Besser werden – aus Fehlern lernen“ nennt. Darin enthalten ist auch eine Art Abrechnung mit Bundes-CDU und der früheren Landesführung der Partei. So habe der plötzliche Rücktritt von Vincent Kokert als Landeschef Anfang 2020 mit Folgen „der CDU massiv geschadet“, steht da zu lesen.

Von Frank Pubantz