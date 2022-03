Güstrow

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder der Partei haben am Sonnabend Franz-Robert Liskow (34) aus Demmin gewählt. Liskow erhielt 121 von 143 Stimmen, das sind 84,6 Prozent.

Beim Parteitag in Güstrow geht es um einen Generationswechsel an der Parteispitze. Nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl im September 2021 mit 13,3 Prozent will sich die MV-Partei neu aufstellen. Nach dem Rücktritt des früheren Parteichefs Michael Sack aus Greifswald als Konsequenz der Wahlniederlage kandidiert auch der amtierende Parteichef Eckhardt Rehberg nicht erneut für den CDU-Landesvorstand.

Kritik an Russland-Politik der SPD

Liskow, der seit Herbst 2021 auch CDU-Fraktionschef im Landtag ist, kündigt eine in der Sache harte Oppositionspolitik gegenüber der rot-roten Landesregierung an. Aber man werde nicht pauschal alles ablehnen, sondern nach Inhalten entscheiden. Scharf kritisierte er die frühere Rolle der MV-SPD gegenüber Russland; dies falle der SPD jetzt beim Krieg in der Ukraine auf die Füße. Hier sei Aufarbeitung erforderlich. Aber auch die CDU habe Fehler gemacht, so Liskow. „Wir haben nie Nein gesagt.“

Junge Union spricht von „historischem Desaster“

Die CDU wählt bis zum späten Nachmittag in Güstrow einen komplett neuen Landesvorstand. Dabei soll auch Leitantrag zur Neuausrichtung der Partei beschlossen werden. Mit Spannung wird auch eine Debatte zu einem Antrag der Jungen Union erwartet. Die Jugendorganisation der CDU fordert eine deutlich kritischere Befassung mit den Ursachen der Wahlniederlage. Sie spricht von einem „historischen Desaster“. Die CDU müsse sich schleunigst inhaltlich umorientieren.

Für die Abteilung Attacke der MV-CDU soll in Güstrow ein neuer Generalsekretär gewählt werden. Dafür ist Daniel Peters aus Rostock vorgesehen.

Von Frank Pubantz