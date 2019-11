CDU in MV will das Agrarpaket des Bundes ausbremsen

Schwerin

Die CDU im Schweriner Landtag fordert Nachbesserung am in der Bundesregierung ausgehandelten Agrarpaket. Ein entsprechender Antrag, unterstützt von der SPD, soll die Landesregierung auffordern, geplante Verbote und Einschränkungen neu auszuhandeln. Konkret geht es zum Beispiel um das geplante Verbot des Einsatzes von Herbiziden und Insektiziden in Schutzgebieten.

CDU : Bauern in MV würden unter den neuen Regeln leiden

Davon wären in MV rund 700 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche betroffen, sagt CDU-Agrarexpertin Beate Schlupp. „Dies würde zu erheblichen Mindererträgen führen.“ Auch die geplante Reduzierung und ein späteres Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat müssten auf den Prüfstand, so Schlupp. Hier sollte „auf wissenschaftlicher und nicht auf emotionaler Basis“ entschieden werden. Wenn Bauern auf Glyphosat verzichten, müssten sie wieder mehr zum Pflug greifen, so Schlupp. „Dies hat negative Auswirkungen auf Humusbildung und führt zur verstärkten Bodenerosion und zur Freisetzung von schädlichen Gasen.“ Die CDU wolle statt der Verbote „praxistaugliche Lösungen“ gemeinsam mit den Landwirten erarbeiten.

BUND findet Vorschlag „aberwitzig“

Widerspruch kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) MV. Für Geschäftsführerin Corinna Cwielag wäre eine Aufweichung des Agrarpaketes „aberwitzig und anachronistisch“. Schnellstmöglich müsse ein Wechsel hin zu naturverträglicher Landwirtschaft erfolgen. „Wo, wenn nicht in Schutzgebieten, sollte damit begonnen werden?“ Der BUND fordert mindestens 30 Prozent Ökolandbau und 15 Prozent extensive Grünlandnutzung in MV, um die Artenvielfalt zu sichern.

Die Bundesregierung hat beschlossen: Ab 2020 sollen für Insektenschutz Pflanzenschutzmittel eingeschränkt, Glyphosat ab 2023 komplett verboten werden. Agrarsubventionen sollen hin zu mehr Umweltschutz umgeschichtet werden. Zudem ist die Einführung eines freiwilligen staatlichen Tierwohllabels auf Schweinefleisch geplant. Hier fordert die CDU MV sogar Ausweitung auf Geflügel- und Rinder-Produkte – verpflichtend.

