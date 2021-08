Dierkow

Mehr Tempo statt immer mehr Hindernisse auf den Weg in Rostocks Innenstadt wünscht sich der CDU-Stadtbezirksverband Nordost, der sich mit mehreren Fahrzeugen von Dierkow aus auf den Weg zum Amtssitz des Verkehrssenators Holger Matthäus am Holbeinplatz machte. „Als wäre das Debakel mit der Vorpommernbrücke nicht genug, hört man aus dem Rathaus nun auch noch, dass man in ganz Rostock überwiegend die 30 Km/h durchsetzen will. Mit unserer Protestaktion fordern wir ein Umdenken in der Verkehrsplanung, damit unsere Stadtgebiete im Nordosten nicht noch weiter abgehängt werden“, sagt der Vorsitzende Karl Raeuber.

Verband überreicht Forderung mit Tempo-60-Schild

Der CDU-Stadtbezirksverband kritisiert mit dieser Protestaktion die in ihren Augen „übermäßig grüne Verkehrspolitik“ und überbrachte zur Veranschaulichung ein Tempo-60-Verkehrsschild, das einen nach den aktuellen Plänen der Verwaltung zu erwartenden Überschuss an Tempo-30-Zonen mit einem Augenzwinkern anprangern soll.

„Uns ist klar, dass wir nicht alle Straßen auf über 50 setzen können, es muss auch mal abgesenkt werden. Es kann aber auch streckenweise zügiger gehen. Das 60er-Schild soll ein Symbol gegen Ausbremsung und für einen zügigen Verkehrsfluss sein“, meint Karl Raeuber. „Wir stellen die Politik des Verkehrssenators in Frage und sehen uns in der Verantwortung. Die Gefahr ist, dass die Stadtteile abgeschnitten werden.“ Ein wunder Punkt ist für den Verbandsvorsitzenden vor allem die marode Vorpommernbrücke, für deren weitere Nutzung noch immer keine Konzepte vorliegen. „Muss die gesperrt werden und müssen die Menschen auf eine andere Verbindung ausweichen, bedeutet dies eine halbe Stunde mehr Zeit auf der Straße“, erklärt Karl Raeuber.

Tempo-30-Zonen nicht gewinnbringend

Er befürchtet, dass die Bedürfnisse der Anwohner, die aufs Auto angewiesen sind, keinerlei Berücksichtigung finden. „Auf jeden Fall ist die ständige Ungewissheit über die Anbindung unserer Stadtteile ein Ärgernis für die Bewohner, die auf ein Auto angewiesen sind. Die aktuelle Verkehrspolitik wirft Fragen auf, wir fordern Antworten“, so Karl Raeuber.

„Wichtig ist vor allem, dass der Rostocker Nordosten vernünftig in die nächsten Planungen mit eingeschlossen wird“, bekräftigt der verkehrspolitische Sprecher der Jungen Union Rostock, Jens Lindloff-Rühse. Auch er hält die Pläne für mehr Tempo-30-Begrenzungen für nicht zielführend. „Selbst Studien des ADAC haben gezeigt, dass Tempo 30 auf Hauptstraßen kontraproduktiv für den Verkehr und auch für die Umwelt ist“, so Lindloff-Rühse. „85 Prozent der Straßen in den Quartieren sind schon Tempo-30-Zonen. Daher verstehe ich die Debatte nicht.“ Auch die seiner Meinung nach verständnislose Planung der Baustellen sorge dafür, dass die Menschen sich nicht mitgenommen fühlen.

Verkehrstelematik als Lösungsansatz

„Dass die Brücke saniert werden muss, ist kein Thema. Aber man muss Lösungsansätze nach vorne bringen, damit die Stadtteile nicht abgehängt werden. Und man muss eine Lösung finden, die Bürger mitzunehmen über Entscheidungsprozesse. Es geht nicht darum, den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern auf die Angst der Bürger aufmerksam zu machen“, sagt Jens Lindloff-Rühse.

Er könne sich das Konzept der Verkehrstelematik auch für Rostock vorstellen. An die Ampeln angeschlossene Messgeräte überwachen dabei das Verkehrsaufkommen und können dann durch Tempovorgaben für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. „Damit das funktioniert, müsste dies dann aber natürlich durchgängig installiert werden“, so Lindloff-Rühse.

Auf die Fahrstrecke begaben sich dann sieben Fahrzeuge. Der Verkehrssenator war zur Übergabe jedoch nicht vor Ort.

Von Wenke Büssow-Krämer