CDU macht Kinderklinik in Rostock zum Thema im Untersuchungsausschuss

Um die Versorgung der jüngsten Patienten zu gewährleisten, braucht Rostock ein neues Kinderkrankenhaus. Darin sind sich alle Beteiligten einig. Allein die Frage, wo es errichtet werden soll, sorgt seit Jahren für Streitigkeiten, weil sowohl die Universitätsmedizin als auch die Südstadtklinik die neue Einrichtung für sich beanspruchen wollen.

Doch auch die Landesregierung trägt eine Mitschuld daran, dass nicht längst geklärt ist, wo die neue Kinderklinik in der Hansestadt gebaut werden soll, sagt das Rostocker Landtagsmitglied Daniel Peters (CDU). Er sieht große Versäumnisse aufseiten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowie ihrer Wissenschaftsministern Bettina Martin (SPD) und will die Causa nun im Untersuchungsausschuss klären.

Landesregierung hätte längst ein Machtwort sprechen müssen

„Sowohl die Ministerpräsidentin als auch die Wissenschaftsministerin versäumen seit Jahren, die notwendigen Entscheidungen zugunsten eines Eltern-Kind-Zentrums in Rostock zu treffen und die notwendigen Investitionen in die Kinderklinik der UMR zu tätigen.“ Längst hätte die zuständige Ministerin Martin die Protagonisten zu einer Einigung aufrufen oder die Regierung ein echtes Machtwort sprechen müssen, so Peters.

Stattdessen hätte sie sehenden Auges die Verschlechterung der Versorgungssituation in Kauf genommen, obwohl sie von den Missständen an der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock gewusst habe. Denn schon im August vergangenen Jahres hatten sich mehr als 40 Ärzte in einem Brandbrief an die Regierung unter Schwesig gewendet, in dem sie die prekäre Situation schilderten, und glaubhaft machten, dass die Versorgung der jüngsten Patienten durch Spezialisten nicht mehr rund um die Uhr sichergestellt werden könne.

Peters: Schwesig und Martin suchen Schuld bei anderen

Infolgedessen entließ die Universitätsmedizin ihren Vorstandsvorsitzenden Prof. Christian Schmidt und die Landesregierung im März nun auch ihren zuständigen Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD). Statt die Probleme selbst zu lösen, würden Ministerpräsidentin Schwesig und Wissenschaftsministerin Martin also nur „mit dem Finger auf andere zeigen“, moniert CDU-Mann Peters. „Währenddessen verschärfen sich die Probleme. Die Leidtragenden sind die Patientinnen und Patienten, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Der Rostocker Daniel Peters ist Landtagsabgeordneter der CDU. Quelle: CDU HRO

Schon seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es in Rostock Überlegungen, die Kindermedizin zu modernisieren und umzustrukturieren. Denn bisher ist die Geburtenstation mit Neugeborenenmedizin im städtischen Südstadtklinikum angesiedelt, alle anderen Abteilungen auf dem Campus Schillingallee der Unimedizin. Im Dezember schlug Steffen Vollrath, Verwaltungsdirektor der Südstadtklinik, Land und Unimedizin vor, ein komplett neues Krankenhaus auf seinem Grundstück zu errichten – als „Joint Venture“, also gemeinsam betrieben.

Doch bis heute gibt es keine Einigung unter den Häusern sowie auch kein klares Votum der Landesregierung, die Ende 2021 immerhin Unterstützung zugesagt hatte. „Diese Versäumnisse und das Ausbleiben der Errichtung des Eltern-Kind-Zentrums werden wir im Untersuchungsausschuss aufklären“, so Landtagsmitglied Peters. Seine Fraktion werden sich konstruktiv für eine substantielle Lösung einsetzen.

