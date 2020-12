Die umstrittene Abseilaktion an der A 20 bei Tribsees sollte ein Beitrag zum Klimaschutz sein und erregt weiterhin die Gemüter. CDU-Politiker Dietmar Eifler nimmt die Polizei in Schutz – und übt deutliche Kritik an „Aktivistin Luca“. Auch OZ-Leser sind empört.