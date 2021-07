CO2-Messgeräte für Schulen in MV – Kreise finden „Programm zu kurzfristig

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommerns Schulen wird die Bekämpfung der Corona-Pandemie weitgehend ohne Luftfiltergeräte vonstatten gehen. Landkreise und kreisfreie Städte wollen mit Hilfe eines Förderprogramms vom Land mehrheitlich lieber CO2-Messgeräte anschaffen, die signalisieren, wenn die Luft im Raum allgemein zu schlecht wird und gelüftet werden sollte. Die Kosten dafür gehen örtlich in die Hunderttausende, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das Land übernimmt bis zu 60 Prozent der Kosten.

Allein der Landkreis Nordwestmecklenburg rechnet für seine Schulen mit 110 000 Euro Kosten für die CO2-Ampeln. Mobile Lüftungsgeräte sollen zusätzlich in Räumen aufgestellt werden, in denen aus baulichen Gründen kein Stoß- oder Querlüften möglich ist. „Hierzu wurde eine Abfrage bei den Schulen in Trägerschaft des Landkreises gestartet“, sagte Kreissprecher Christoph Wohlleben.

Kreise haben zusätzliche Kosten nicht eingeplant

Ob die zwei Millionen Euro Förderung des Landes ausreichen, ist offen. Nachforderungen der Kommunen erscheinen nicht ausgeschlossen. Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) meinte: „Ob die vom Land dafür vorgesehenen Mittel auskömmlich sind, wird sich anhand der gemeldeten Bedarfe zeigen.“

Die Schuldezernentin des Landkreises Rostock, Anja Kerl, kritisierte, dass das Programm des Landes zu kurzfristig gekommen sei. So etwas sei grundsätzlich schwer umzusetzen, da es einer kreislichen Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40 Prozent bedürfe, was im laufenden Haushalt des Landkreises natürlich nicht eingeplant sei.

Kreise befürchten Probleme mit der Finanzierbarkeit

Der Landkreis prüfe derzeit den Einsatz von CO-Ampeln. „Eine flächendeckende Ausstattung aller Schulen in kreislicher Trägerschaft mit mobilen Luftfilteranlagen erscheint dagegen weder sinnvoll noch finanzier- und kurzfristig realisierbar. Die Gesamtkosten lägen überschlägig bei acht Millionen Euro.“ Außerdem seien die Geräte laut, was zu Lern- und Konzentrationsstörungen führen könne.

Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat mit der Finanzierbarkeit des Landesprogramms seine Probleme. Die Entscheidung, ob der Kreis einen Förderantrag stellen werde, stehe noch aus, erklärte eine Sprecherin. Sie verwies auf haushaltsrechtliche Gesichtspunkte, da lediglich eine Förderquote von 60 Prozent gewährt werden soll. „Damit muss der Landkreis einen Eigenanteil aufbringen und gegebenenfalls Folgekosten tragen.“

Vorpommern-Greifswald will alle Klassen ausstatten

Die Stadt Schwerin will nach Worten einer Sprecherin das Förderprogramm des Landes ebenfalls dazu nutzen, um CO2-Messgeräte für die Schulen zu beschaffen. Die Anschaffung mobiler Lüftungsgeräte sei nicht geplant. Richtiges Lüften sei das A und O, betonte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). „Hierbei können die Lüftungsampeln helfen. Sie messen den CO2-Gehalt der Luft im Klassenraum und zeigen mit rot an, wann wieder gelüftet werden muss.“ Bei Schulneubauten würden bereits standardmäßig Lüftungsampeln eingebaut.

Ein Lehrer hält in einem Gymnasium in Oldenburg eine gelb leuchtende CO2-Ampel vor einem Luftfiltergerät in der Hand. So eine Ampel zeigt an, wenn die Luft im Klassenzimmer nicht mehr gut ist. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald setzt auf die CO2-Ampeln. „Wir sind derzeit dabei, einen Antrag für alle unsere Klassenräume zu stellen. Es werden rund 650 Klassenräume an unseren Förderschulen, Gymnasien und Regionalen Beruflichen Bildungszentren ausgestattet“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim. „Wir gehen davon aus, dass unter Berücksichtigung der erforderlichen Antrags- sowie Ausschreibungs- und Vergabeverfahren spätestens ab September mit der Ausstattung unserer kreislichen Schulen begonnen werden kann.“

Von dpa