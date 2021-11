Schwerin

„Unsere oberste Maxime ist, die Kitas offen zu halten und einen weiteren Lockdown zu vermeiden“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese am Freitag. Daher will ihr Haus die Hygienekonzepte in Kitas und Tagespflegestellen künftif mit CO2-Messgeräten flankieren. Mit den Geräten soll das Lüftungsverhalten in den Einrichtungen unterstützt werden. Aktuell seien die Infektionszahlen in den Kitas jedoch dank der guten Umsetzung der Schutzmaßnahmen vor Ort relativ gering, erklärte Drese.

Die Ministerin verwies zudem darauf, dass die Expertengruppe Kindertagesförderung und Schule gemeinsame Handlungsschwerpunkte und Leitlinien zur Aufrechterhaltung des Regelbetriebes im Herbst 2021 und Winter 2022 erarbeitet habe. Verdeutlicht wurde zudem, dass das Lüftungsverhalten in den kälteren Monaten - wegen der erwarteten höheren Viruslast und dem daher höheren Infektionsrisiko - wieder von großer Bedeutung sei.

Ein Gerät kostenlos für jede Einrichtung

Jeder Einrichtung soll ein Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Den Vorstellungen des Ministeriums zufolge kann dieses dann durch die Gruppen wechseln, um einen zusätzlichen Lerneffekt zu erzielen.

Von RND/dpa