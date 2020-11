Caffier räumt Waffen-Kauf bei „Nordkreuz“-Mann ein

Schwerin

Nach massivem öffentlichen Druck hat Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) am Freitag eingeräumt, im Jahre 2018 eine Waffe beim umstrittenen Waffen-Experten Frank T. gekauft zu haben. Brisant: T. wird dem rechten Terrornetzwerk „Nordkreuz“ zugeordnet.

Ja, er habe 2018 „eine Kurzwaffe“ gekauft, erklärt Caffier. Gegen die Firma T.s hätten damals „keine Verdachtsmomente“ vorgelegen. Der Händler habe damals einen guten Leumund gehabt, so Caffier. Er selbst sei Jäger, daher dürfe er Waffen kaufen. Es sei falsch gewesen, den Kauf nicht öffentlich einzugestehen. Zuvor wollte sich Caffier nicht zur Waffe äußern; dies sei seine Privatsache.

Heftige Reaktionen gab es im Laufe des Tages, bevor der CDU-Mann den Waffenkauf zugab. Sollte Caffier eine Waffe aus dem „Nordkreuz“-Umfeld erworben haben, „wäre er kein glaubwürdiger Innenminister mehr“, so FDP-Landeschef René Domke. „Das rechtsextreme Netzwerk Nordkreuz ist keine Privatangelegenheit“, erklärte Peter Ritter (Linke). Linken-Landeschef Torsten Koplin forderte gar: „Für diesen Skandal muss auch Manuela Schwesig die Verantwortung übernehmen und ihren Innenminister entlassen.“ Anne Shepley, Grüne, stufte Caffiers Schweigen als „absolut inakzeptabel“ ein. Nur Nikolaus Kramer ( AfD) findet: „Waffenbesitz ist grundsätzlich Privatangelegenheit.“

CDU-Landeschef Michael Sack erklärt: „Ich gehe davon aus, dass Lorenz Caffier sich ganz klar von diesem Lager abgrenzt.“

SPD-Mann „in Sorge um unseren Rechtsstaat“

Große Unruhe herrscht bei der SPD, Caffiers Koalitionspartner. „Ich bin ernsthaft in Sorge um unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie“, so Landtagsmitglied Dirk Friedriszik bei Twitter. Der Sachverhalt müsse „lückenlos aufgeklärt werden“. Auch Felix Willer, Vize der SPD-Jugend Jusos in MV, sieht „einen Rücktrittsgrund“.

Frank T. ist Betreiber eben jener Schießanlage, auf der Spezialeinheiten der Landespolizei Schießtraining hatten, darunter auch (frühere) Beamte, die dem rechtsextremen „Nordkreuz“-Netzwerk zugeordnet werden. Sehr kritisch bewerteten Gutachter kürzlich die Zusammenarbeit.

