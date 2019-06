Schwerin

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) fordert für die Beseitigung von Kampfmitteln in der Ostsee ein Gesamtkonzept von der Bundesregierung. „Munitionsaltlasten sind unstrittig ein Problem“, sagte Caffier im Landtag. Sein Ministerium hat über den Munitionsbergungsdienst Recherchen zu belasteten Gebieten in Auftrag gegeben. Ergebnis: Auf über 15 000 Hektar vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns müssen Kampfmittel aus früheren Kriegen und Schießübungen seit der deutschen Kaiserzeit vermutet werden – 23 Mal größer, als bisher dokumentiert (die OZ berichtete). Dies betreffe auch Hoheitsgebiete von Schleswig-Holstein, Dänemark, Schweden oder Polen, so Caffier.

Caffier : „Wir haben eine Verantwortung.“

Gefahr bestehe „aus heutiger Sicht“ nicht, erklärt Caffier. Nachsatz: Wenn der Ostseeboden in Ruhe gelassen werde. Bei Windkraft- oder Gaspipeline-Projekten der Zukunft müssten aber die neuen Erkenntnisse berücksichtigt werden. Dem Land seien beim Thema Beräumung aber die Hände gebunden, so Caffier. Denn die Ostsee sei ein Bundesgewässer. Aus seiner Sicht schiebe die Bundesregierung das Thema vor sich her, „weil es um gigantische Geldsummen geht“. Caffier: „Wir haben aber eine Verantwortung.“

Linken-Politiker warnt vor einer „Zeitbombe“

300 000 Tonnen Munition liegen laut Experten auf dem Grund der Ostsee, teils stark verrottet. Anstoß für die aktuelle Debatte ist ein Antrag von Wolfgang Weiß von den Linken im Landtag. Er warnt vor „einer Zeitbombe“ in der Ostsee. Es dauere nicht mehr lange, dann seien viele Waffen und Behälter mit auch Kampfstoffen durchgerostet – und würden dann zur Gefahr. Weiß fordert das Land zum Handeln auf. Auch Stefan Nehring, Umweltexperte und Gutachter für Rüstungsaltlasten, sieht dringenden Handlungsbedarf: „Es reicht nicht, die belasteten Stellen zu dokumentieren, man muss auch rausfahren und beräumen.“ CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Stein ( CDU) kündigt an, das Thema in die Konferenz der Ostsee-Parlamentarier zu ziehen.

Frank Pubantz