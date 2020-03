Caffier warnt mit Schild vor Corona: „Bleiben Sie zu Hause“

Schwerin

Der Innenminister des Landes bemüht Symbolkraft: Lorenz Caffier und sein Staatssekretär Thomas Lenz (beide CDU) warnen die Bevölkerung MVs angesichts der Corona-Krise eindrücklich, die Epidemie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet das Innenministerium ein Foto der beiden, das sie mit Schildern zeigt. Darauf steht: „Schützen Sie sich selbst und schützen Sie andere“ beziehungsweise „Machen wir es dem Virus schwer! Bleiben Sie zu Hause“.

„Wir versuchen mit der Botschaft an die Vernunft der Menschen zu appellieren“, sagt Caffier. „Meine größte Sorge ist, dass wir erst am Anfang dieser Situation stehen.“ Jeder könne durch Einschränkung seiner sozialen Kontakte dazu beitragen, dass sich die Epidemie langsamer ausbreitet, möglichst wenige Menschen schwer erkranken, das Leben aller nicht weiter eingeschränkt werden muss.

Ab Donnerstag Kontrollen auswärtiger Autos auf MV-Straßen

Für Donnerstag kündigt der Innenminister drastische Maßnahmen an den Landesgrenzen an. Nach dem Verbot von Tourismus müsse die Einhaltung auch kontrolliert werden. An wichtige Zufahrtsstraßen des Landes sollen Tafeln darauf hinweisen, dass Gäste aus anderen Regionen nicht willkommen sind. Die Polizei werde die Einhaltung überwachen und stichprobenartig Autos mit auswärtigen Kennzeichen stoppen. „Es macht ja keinen Sinn, die Inseln abzusperren, wenn immer noch jeder zum Beispiel nach Kühlungsborn fahren kann“, so Caffier.

Die Polizeikontrollen an den Inselzufahrten sollen am Donnerstag wieder aufgehoben werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

