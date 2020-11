Schwerin

Brisante Entwicklung auf einer Pressekonferenz zum Thema Extremismus: Ob er selbst eine Waffe beim Waffen-Experten Frank T. gekauft habe und/oder auf dessen Schießanlage trainiert habe?, fragt eine Journalistin Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) am Donnerstag in Schwerin. Der beantwortet die Fragen nicht. „ Privatsache ist Privatsache“, sagt Caffier nur. Die Journalistin könne sich gern schriftlich an ihn wenden. Das habe sie längst, erklärt diese hinterher.

Umstrittene Schießanlage

Politischer Sprengstoff? Denn Frank T. ist Betreiber eben jener Schießanlage, auf der Spezialeinheiten der Landespolizei Schießtraining hatten, darunter auch (frühere) Beamte, die dem rechtsextremen „Nordkreuz“-Netzwerk zugeordnet werden. Sehr kritisch bewerteten Gutachter kürzlich die Zusammenarbeit. Vergabe- und Waffenrecht seien nicht ausreichend beachtet worden. Das Schießen auf dem privaten Platz habe dem Betreiber „genaue Einblicke in polizeiliche Interna“ ermöglicht.

Und Caffier, der seit Jahrzehnten Jäger ist? „Ich habe weder eine dienstliche Waffe erhalten, noch habe ich eine dienstliche Schießausbildung erhalten“, erklärt der Minister gegenüber OZ. Mehr gehe die Öffentlichkeit nichts an.

