Caffier zum Sicherheitsgesetz: Journalisten bleiben vor Polizei geschützt

OZ: Herr Caffier, Herr Lenz, der Deutsche Journalistenverband befürchtet, dass durch den neuen Entwurf des neuen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes MV der Geheimnisschutz für Journalisten bei Gefahrenabwehr aufgeweicht wird. Ist das so?

Caffier: Nein, das ist nicht so. Wir passen das Gesetz nur an die Rechtsprechung an. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Gesetzgeber weder gehalten ist noch es ihm freisteht, der Presse- und Rundfunkfreiheit absoluten Vorrang vor anderen wichtigen Gemeinschaftsgütern einzuräumen.

Lenz:Die Befürchtungen sind unberechtigt, denn für die Journalisten ändert sich durch unseren Gesetzentwurf in ihrer Rechtsstellung nichts.

Was bedeutet Gefahrenabwehr?

Lenz: polizeiliche Maßnahmen, um einen Angriff auf hohe Schutzgüter abzuwehren, wie Leib und Leben. Also auch Terrorabwehr.

Geistliche, Landtags- und Bundestagsabgeordnete jeder Couleur und ein Großteil der Anwälte werden durch das Gesetz absolut geschützt, Journalisten nicht. Ist das richtig?

Lenz:Aus meiner politischen Sicht ist das nicht richtig. Wir kennen Bezüge auch von Anwälten zur organisierten Kriminalität. Deswegen sind diese Schutzrechte aus meiner Sicht zu weit. Aber das Bundesverfassungsgericht hat es so entschieden. Dem habe ich als Beamter Folge zu leisten.

Die Pressefreiheit ist Grundpfeiler der Demokratie. Ist nicht zu befürchten, dass sie ad absurdum geführt wird – wenn Informanten wissen, dass ihre Tipps an Medien nicht mehr unter allen Umständen sicher sind, weil der Staat zugreift.

Caffier:Nein, auch weiterhin ist der Schutz von Journalisten und deren Wissen gewährleistet. Wir verändern da nichts. In den letzten 30 Jahren gab es keine Beanstandung.

Kritiker befürchten, dass Gefahrenabwehr der Normalfall werden könnte, Journalisten mehr ins Visier der Polizei geraten.

Caffier:Das ist schon aufgrund der gültigen Rechtslage und Vorschriften nicht möglich. Der Schutz von Berufsgruppen gehört dazu, auch der Journalisten. Und das ist auch gut so.

Der DJV fordert den Richtervorbehalt bei Einsätzen gegen Journalisten. Man befürchtet, dass es eben doch zur freien Fahrt für die Polizei führt.

Lenz: Medienvertreter sind nach Paragraf 26b des SOG-Entwurfs wie andere Berufsgruppen von Geheimnisträgern umfassend geschützt, wenn sich ein Polizei-Einsatz gegen sie selbst richtet. Wenn der Medienvertreter nicht Zielperson der polizeilichen Maßnahme ist, dann darf, und das nur eingeschränkt, zur Abwehr einer Gefahr für Leben und Freiheit eingegriffen werden.

Caffier:Im Übrigen wird im SOG der Richtervorbehalt nicht eingeschränkt, sondern ausgeweitet.

Was geschieht mit Informationen, die die Polizei bei einem Gefahrenabwehr-Einsatz beim Journalisten findet, die nichts zur Sache tun?

Lenz:Diese unterliegen einem Verwertungsverbot.

Und daran werden sich alle halten?

Lenz: Gerichte und Ermittler haben sich daran zu halten.

Aber Sie haben die Informationen ja dann erst einmal.

Lenz:Ja, das ist so. Sie dürfen aber nicht verwertet werden. Generell gilt, dass personenbezogene Daten, die für die polizeiliche Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden, zu löschen sind. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass Informationen nicht rechtmäßig erlangt wurden, dann habe ich einen Fehler begangen und muss dafür geradestehen, öffentlich und vor Gericht.

