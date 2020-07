Schwerin

Können Einzelhändler ab Anfang August mit Lockerungen bei der Maskenpflicht in MV rechnen? Nach Aussagen von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) wird das eine Task Force beurteilen müssen. „Die Arbeitsgruppe soll bis zum 3. oder 4. August Vorschläge erarbeiten, die wir dann im Kabinett beraten werden“, sagte Caffier am Dienstag in der Staatskanzlei Schwerin. Dabei ließ er aber durchblicken, dass schon spezielle Bereiche im Gespräch seien.

„Zum Beispiel in Tankstellen oder in Läden, in denen ganz wenig Betrieb ist, könnten Lockerungen denkbar sein. Aber das muss die Arbeitsgruppe klären“, betonte der Minister. Er fügte hinzu: „Unser Vorgehen darf nicht willkürlich sein. Wir können nicht einzelne Maßnahmen herausgreifen, die dann gerichtlich nicht haltbar sind. Wir müssen also abwarten.“

Anzeige

Entscheidung zu Weihnachtsmärkten ?

Die Maskenpflicht an sich hätte nie zur Disposition gestanden, sagte Caffier weiter. Am Montag war der Vorstoß von Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) für ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Keim erstickt worden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Was wird aus den Weihnachtsmärkten in MV?

Auch zum Thema Großveranstaltungen sollen demnächst weitere Entscheidungen fallen. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in den kommenden Woche Kernaussagen zu Weihnachtsmärkte und ähnlichen weitreichenden Themen treffen müssen“, sagte Caffier.

Von OZ