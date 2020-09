Benz/Stralsund

Der frühere Bürgermeister der Gemeinde Benz auf Usedom, Karl-Heinz Schröder ( CDU), muss nicht mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen, weil womöglich vor dem Bau von Ferienhäusern am Nepperminer See Bauschutt im Boden gelandet ist. Die Staatsanwaltschaft Stralsund habe die Ermittlungen eingestellt, so ein Sprecher. Der Fall ist auch deshalb pikant, weil Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) Besitzer eines der Ferienhäuser ist.

Zeugen hatten erklärt, dass 2011 Bauschutt von einer Kreisstraße direkt im Schilfgürtel am Nepperminer See abgeschüttet worden sei; daraufhin erstattete das SPD-Kreistagsmitglied Günther Jikeli Anzeige gegen Schröder. Caffier sagte, er wisse davon nichts. Dies Anzeige sei geprüft worden; Ergebnis: „keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“. Mutmaßliche Umweltstraftaten von 2011 seien bereits verjährt, so ein Sprecher.

Auf Usedom schwelt seit Jahre ein Streit um vier Ferienhäuser, die heute dort stehen, wo früher teils Schilf war. Naturschützer sehen einen massiven Eingriff ins Vogelschutzgebiet. Kritiker Jikeli kündigt jetzt Demos vor den Ferienhäusern an. Er fordert Bodenproben, um der Frage nachzugehen, ob Bauschutt im Schilf landete.

Von Frank Pubantz