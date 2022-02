Camping in MV: Branche hofft auf Saisonstart spätestens zu Ostern

Im vergangenen Jahr sorgte der bundesweit anhaltende Run auf Wohnmobile für einen neuen Rekordwert: 81 420 Neuzulassungen gab es laut Caravaning Industrie Verband (CIVD). Das sind noch einmal 4,3 Prozent mehr als im Boom-Jahr 2020.

Der Durchschnittspreis für ein Reisemobilliegt laut CIVD mittlerweile bei etwa 77 500 Euro.

Innerhalb von vier Jahren haben sich die Reisemobil-Zulassungen mehr als verdoppelt. Insgesamt wurden zum zweiten Mal mehr als 100 000 Freizeitfahrzeuge (also Reisemobile und Caravans) in Deutschland binnen eines Kalenderjahrs neu zugelassen.

Dass es nicht noch mehr waren, lag laut CIVD-Präsident Hermann Pfaff an Rohstoffmangel und verzögerten Lieferketten durch die Pandemie vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Bei den Wohnwagen sanken die Neuzulassungen 2021 gar um 15,2 Prozent auf 24 718. Der Verband erwartet jedoch auch 2022 positive Aussichten für die gesamte Branche. Die Beschränkungen in der Produktion hielten aber wohl noch das ganze Jahr über an.