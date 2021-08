Camping- und -Bootsvermieter fordern praktikable Herbst-Lösungen

Röbel

Bootsvermieter und Campingplätze an der Mecklenburgischen Seenplatte sind nach Einschätzung des regionalen Tourismusverbandes derzeit sehr gut ausgelastet – fordern aber von der Politik praktikable Konzepte für den Herbst. Das hat eine Umfrage des regionalen Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte (Röbel) ergeben, wie Sprecherin Christin Drühl der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ausgleich des Lockdowns 2021 fraglich

„Wer nachweislich alle jeweils aktuell gebotenen Hygienemaßnahmen - auch mit erheblichem Investitionsaufwand - umsetzt, sollte nicht zu einer Schließung, die einem Berufsverbot nahekommt, gezwungen werden“, erklärte ein Sprecher des Camping- und Ferienparks Havelberge in Userin. Im Jahr 2020 habe man im Spätsommer und Herbst ein deutliches Plus zu „normalen Vorjahren“ gehabt, was Frühjahrsverluste ausgleichen konnte. Ob der deutlich längere Lockdown 2021 ausgeglichen werden könne, sei noch nicht seriös abschätzbar und mehr als fraglich.

Bei den Bootsverleihern seien derzeit alle Freizeitboote ausgebucht, erklärte Drühl. Hohe Nachfrage führe dazu, dass dies auch für September gilt. Nach Angaben der Firma Müritz-Yacht Management (Rechlin) kann das Geschäft für die beiden ausgefallenen Monate 2021 aber nicht aufgeholt werden. Grundsätzlich sei für das gesamte Tourismusjahr nicht mit einem Zuwachs im maritimen Sektor zu rechnen. „Es gibt dieses Jahr nicht viel mehr Schiffe und kaum neue Anlegemöglichkeiten“, erläuterte Drühl. Somit gebe es im maritimen Tourismussegment bereits eine sehr natürliche Begrenzung.

Vorsorgliches Konzept der Landesregierung gefordert

Der Warener Bootsvermieter Yachtcharter Schulz forderte ein vorsorgliches Konzept von der Landesregierung, um auf steigende Inzidenzen reagieren zu können. Dank digitaler Einweisung habe man kaum Kontakt zu Kunden bei Übergaben. Somit müssten Bootsvermieter so behandelt werden wie Autovermieter – die noch nie von einer Schließung betroffen waren.

Die Mecklenburgische Seenplatte, die bis Rheinsberg in Brandenburg reicht, umfasst rund um die Müritz und bis Krakow am See (Landkreis Rostock) und Feldberg die größte zusammenhängende Seen- und Flusslandschaft in Deutschland. In Corona-Zeiten sind individuelle Urlaubsformen - wie Bootstourismus, Wohnmobile und Camping - besonders stark gefragt.

Von RND/dpa