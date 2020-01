Campingpark Kühlungsborn zählt europaweit zu den beliebtesten Plätzen

Kühlungsborn

Der Campingpark Kühlungsborn ist laut camping.info der zweitbeste Deutschlands. Im europaweiten Ranking belegt der Campingpark Platz drei. Das Internetportal für Campingurlaube hat wieder die beliebtesten Plätze ermittelt. Jedes Jahr bewerten Touristen und Reisende auf der Plattform die Anlagen nach Kriterien wie Sauberkeit, Freundlichkeit des Personals und Unterhaltungsangebote. Unter den 23 000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern haben es gleich fünf Campingplätze aus MV in die Top 100 geschafft. Der Platz Ecktannen in Waren/ Müritz landet im Europa-Ranking auf Platz 27, Platz 58 geht an das Ferien-Camp Börgerende, Platz 77 an Ostseecamping Zierow bei Wismar und Rang 92 an den Ferienpark Seehof bei Schwerin.

Campingpark verbessert sich um 31 Plätze

Mecklenburg-Vorpommerns bester Campingplatz laut camping.info befindet sich direkt an der Küste. Der seit 1991 bestehende Campingpark Kühlungsborn verbesserte sich in diesem Jahr von Platz 34 auf Platz drei im europäischen Vergleich. Der Platz befindet sich auf einem zwölf Hektar großem Naturgrundstück. Viele Stellplätze sind nur 50 Meter vom Strand entfernt. Gäste schätzen den kilometerlangen weißen Ostseestrand und die gute Lage als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region. Derzeit werden in Kühlungsborn das Verwaltungsgebäude und die Rezeption neu gebaut.

