CDU-Nachwuchshoffnung in Not: Der 27-jährige Philipp Amthor wird am heutigen Freitag vom CDU-Landesvorstand zu den Lobbyismus-Vorwürfen angehört. Kommt er mit einem blaue Auge davon und wird für den Posten des CDU-Landeschefs nominiert? Oder kommt alles ganz anders? Diese Varianten sind möglich.