Welche Auswirkungen hat der Bau einer Center-Parcs-Ferienanlage in Pütnitz? Während einer Sondersitzung erfuhren die Mitglieder der Stadtvertretung am Mittwoch die Ergebnisse einer entsprechenden Studie. Ribnitz-Damgarten hatte diese beauftragt, um einen Überblick über die Auswirkungen des Großprojekts zu bekommen.

Sonja Redies, Geschäftsführerin der Profund Consult GmbH mit Sitz in Hamburg, präsentierte die erwarteten Gästezahlen, Verkehrsbelastung und Umsätze.

Im Vorfeld gab es um die Studie reichlich Wirbel, so hatte die Bürgerinitiative gegen die Pläne moniert, die Studie werde unter Verschluss gehalten. Wichtige Eckdaten der Analyse hatte die OSTSEE-ZEITUNG schon vor der Präsentation veröffentlicht.

Die Ferienanlage in Pütnitz – neben Center Parcs wird es einen Campingplatz geben, die Bernsteinreiter sowie Supreme Surf werden dort Angebote machen – wird Auswirkungen nicht nur auf die Stadt, sondern auf die ganze Region haben, ist Sonja Redies überzeugt. Bei einer erwarteten Summe von mehr als 750 000 Übernachtungen in dem Resort sowie auf dem Campingplatz könne die Stadt mit Mehrlösen aus der Kurabgabe in Höhe von rund 800 000 Euro rechnen.

Die Analystin geht von bis zu 180 000 anreisenden Gästen im Jahr aus. Dazu kommen noch zwischen 150 000 und 300 000 Tagesgäste. Sonja Redies stufte eine Zahl von 225 000 Tagesgästen als realistisch ein.

Center-Parcs-Gäste bleiben meist im Resort

Gleichwohl soll sich das Bernsteinresort mit insgesamt 2800 Gästebetten nicht sonderlich auf den Tourismus auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auswirken, so Sonja Redies. Sie sieht nur eine geringe Gefahr, „dass Urlauber auf der Halbinsel bei Center Parcs einchecken“.

Und umgekehrt werde ihrer Ansicht nach auch nur ein geringer Teil der Center-Parcs-Gäste angesichts der vielen Angebote in Pütnitz das Areal für Ausflüge verlassen. Ziele würden dann in erster Linie der Vogelpark in Marlow, das Freilichtmuseum in Klockenhagen sowie die Strände in Dierhagen und Graal-Müritz sein. Eine Überlastung der Region erfolge somit nicht.

Auch der Autoverkehr soll – zu diesen Ergebnis kommt zumindest die Studie – nicht unzumutbar zunehmen. Sonja Redies rechnet mit maximal 1600 Fahrzeugen pro Tag, die zum oder vom Ferienresort fahren beziehungsweise kommen. Ebenso wenig glaubt die Analystin an eine Kannibalisierung der Boddentherme durch Center Parcs. Die Einrichtung am Körkwitzer Weg habe allein schon durch den Versorgungsauftrag mit Schul- und Vereinsschwimmen ihre Existenzberechtigung.

350 neue Arbeitsplätze erwartet

Überhaupt könne die Stadt in erster Linie in finanzieller Hinsicht von dem Großvorhaben profitieren. So rechnet Sonja Redies mit einem Umsatz von rund 71 Millionen Euro im Jahr. Davon werden aber nur 50 Millionen in Pütnitz gemacht, von den neuen Gästen haben auch die bestehenden Anbieter etwas. Auf sie entfallen „wenigstens 18 Millionen Euro“. Dazu kann sich die Stadt mit Mehreinnahmen in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro aus verschiedenen Abgaben freuen.

Zudem könnten der Analystin zufolge rund 350 neue Arbeitsplätze enstehen. Dabei handele es sich nicht allein um Jobs im Service. Rund ein Drittel der Beschäftigten werde in der Verwaltung der Ferienanlage tätig sein. Bürgermeister Thomas Huth sah vor allem in Damgarten Entwicklungspotenzial, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Wohnraum zu versorgen.

Baustraße soll bis 2024 fertig sein

Während der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten in dieser Woche erläuterte Bauamtschef Heiko Körner die Anbindung der Baustraße, über die die Materialtransporte von und zur Baustelle erfolgen sollen, an die B 105. Zwischen Gewerbegebiet Damgarten und dem früheren Bahndamm weiter östlich sollte die Einmündung der nur zeitweilig existierenden Straße erfolgen.

Weil die Straße weitgehend über landwirtschaftlich genutzte Flächen verlaufe, erfolgen bereits Gespräche mit Eigentümern und Pächtern. Die von Mitglieder der Bürgerinitiative geforderte Nennung eines Fertigstellungstermins ist laut Heiko Körner nicht möglich. „Das wäre Kaffeesatzleserei.“ Allerdings: Bis zum Jahr 2024 müsse die Baustraße fertig sein.

Recherche in unterschiedlichen Archiven, Auswertung von Luftbildern und direkte Anfragen – das ist die Basis, auf denen die Beräumung möglicher Munitionsreste erfolgt. Es werde laut Heiko Körner nicht gelingen, die Gesamtfläche von 650 Hektar Größe zu untersuchen. Sehr wohl gebe es aber Methoden, mit denen vertiefende Untersuchungen einzelner Bereiche festgelegt werden können. „Es gibt keinen Grund in Panik zu verfallen.“ Von der Bürgerinitiative die sich gegen das Vorhaben wendet, wurden „große Mengen Giftgas“ genannt, die in dem Planungsbereich lagern sollen.

Von Timo Richter