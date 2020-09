Düsseldorf

Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene hat jetzt auch am Düsseldorfer Flughafen ein Walk-In-Covid-19 Testzentrum eröffnet. Ab sofort können sich dort Reisende, die dort abfliegen und Reiserückkehrer – auch aus Nicht-Risikogebieten – testen lassen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

Das dortige Testzentrum steht aber auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Im zentral gelegenen Abstrichzentrum am Terminal C wird täglich von 7 bis 19 Uhr getestet. Alle Personen können sich dort ohne Terminvergabe am Testzentrum registrieren und anschließend einen Rachenabstrich vornehmen lassen.

Drittes Testzentrum von Centogene an Flughäfen

Im Juni hatte Centogene bereits ein Testzentrum am Flughafen Frankfurt in Kooperation mit der Lufthansa in Betrieb genommen. Mitte August folge dann ein weiteres Testzentrum am Hamburger Flughafen. Mit dem Standort Düsseldorf hat die Rostocker Firma nun einen dritten Flughafen mit einem Abstrichzentrum ausgestattet.

„Mit unserem neuen Testzentrum am Düsseldorfer Flughafen knüpfen wir an unsere Erfahrungen in Frankfurt und Hamburg an, wo wir bereits seit Juni insgesamt mehrere Hunderttausend Tests durchgeführt haben“, sagt Dr. Volkmar Weckesser, Chief Information Officer von Centogene. Nach wie vor sei der Bedarf an Tests hoch.

