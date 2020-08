Rostock

Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene hat am Hamburger Flughafen ein Walk-In-Covid-19 Testzentrum eröffnet. Ab sofort können sich dort Reisende, die dort abfliegen und Reiserückkehrer – auch aus Nicht-Risikogebieten – testen lassen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

Das Hamburger Testzentrum steht aber auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Im zentral gelegenen Abstrichzentrum am Terminal 1 wird täglich von 6 bis 22 Uhr getestet. Im Juni hatte Centogene bereits ein Testzentrum am Flughafen Frankfurt in Kooperation mit der Lufthansa in Betrieb genommen.

„Reisen ist unerlässlich“

„Reisen ist für die Wirtschaft, aber auch für uns als Gesellschaft unerlässlich,” sagte Dr. Volkmar Weckesser, Chief Information Officer von Centogene. „Unsere Zusammenarbeit mit dem Flughafen Hamburg zeigt, dass unser Konzept der richtige Weg ist, um weiterhin ein breites Testen zu ermöglichen und somit sicheres internationales Reisen zu gewährleisten und eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu vermeiden.“

Lesen Sie auch: Rostocker Firma Centogene: Corona-Tests gibt es jetzt auch bei Amazon

„Wir begrüßen sehr, dass unsere Fluggäste nun die Möglichkeit haben, sich direkt in Hamburg testen zu lassen. In diesen besonderen Zeiten ist es von größter Bedeutung, dass Reisen sicher und dennoch komfortabel ist,“ meint auch Dr. Björn Becker, Senior Director Product Management Ground & Digital Services der Lufthansa Group.

