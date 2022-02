Rostock

Das Rostocker Biotechnologie-Unternehmen Centogene hat eine neue Chefin: Kim Stratton wurde Nachfolgerin von Andrin Oswald, der seinen Posten aus Gesundheitsgründen räumt. Stratton war wegen Oswalds Erkrankung bereits als Interims-CEO im Amt.

Centogene ist auf die Erforschung und Diagnose seltener Erbkrankheiten spezialisiert. Stratton war zuvor jahrelang bei zwei anderen Unternehmen ebenfalls auf diesem Gebiet tätig.

Finanzspritze über 55 Millionen Euro

Gleichzeitig konnte sich Centogene eine Finanzspritze in Höhe von 62 Millionen Dollar (rund 55 Millionen Euro) sichern, die einerseits von bestehenden Investoren sowie vom neuen US-Investor Oxford Finance stammen. Die Summe ist in etwa so hoch wie die Summe, die Centogene 2019 beim Börsengang an die New Yorker Nasdaq eingenommen hat.

Kim Stratton, neue Geschäftsführerin bei Centogene Quelle: Centogene

„Wir haben unser Geschäft im November letzten Jahres neu geordnet und jetzt die Finanzierung gesichert. Wir freuen uns, dass unser Plan die Investoren überzeugt hat“, sagte Stratton der OZ. „Die Finanzierung von über 60 Millionen Dollar ist eine gute Nachricht für Centogene und natürlich auch für den Standort Rostock.”

Keine Corona-Tests mehr

Zwischenzeitlich hatte Centogene auch auf Corona-Tests gesetzt und war damit bundesweit bekannt geworden. Doch im Herbst entschied das Unternehmen, sich wieder aus diesem Bereich zurückzuziehen.

Damit verbunden sei auch ein Abbau von 80 der insgesamt 530 Stellen. Dieser Schritt soll noch im Frühjahr abgeschlossen werden.

Von Axel Büssem