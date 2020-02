Chaos-Tage in Thüringen schütteln auch die Politik in MV durch

Rostock/Erfurt

Eine Republik im Ausnahmezustand: Nur einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens mit Stimmen von AfD und CDU will Thomas Kemmerich ( FDP) wieder zurücktreten. Der dortige Landtag soll sich auflösen, dann Neuwahlen folgen. Am Donnerstagnachmittag zog die FDP die Reißleine – nach massiven Protesten und Demos bundesweit.

„Der Rücktritt ist unumgänglich“, sagte Kemmerich. Er wolle den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen. „Am Mittwoch hat die AfD mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen.“ Noch kurz zuvor verteidigte Kemmerich sein Vorgehen. Der Rücktritt erfolgt offenbar auf Druck des FDP-Bundeschefs Christian Lindner, der jetzt am Freitag selbst die Vertrauensfrage stellt.

Schwesig : FDP und CDU haben der Demokratie geschadet

Kritik daran, dass sich die FDP von der als rechtsextremen geltenden AfD in Thüringen unter ihrem Hardliner Björn Höcke abhängig mache, kam von vielen Seiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte das Abstimmungsverhalten auch der CDU-Fraktion „unverzeihlich“. MV-Regierungschefin Manuela Schwesig ( SPD) erklärte: „ FDP und CDU haben mit ihrem Verhalten der Demokratie geschadet.“ Bundesweit tobte ein Streit zwischen politischen Fronten.

Aufatmen in MV nach Kemmerichs Rückzug. „Es sollte immer Konsens unter Demokraten sein, dass man weder offen noch verdeckt mit Rechtsextremisten paktiert“, so Schwesig. Neuwahlen seien für Thüringen der richtige Schritt, erklärt Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag. „Alle Demokraten sind aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass so etwas nie wieder geschieht – auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern.“ Ulrike Berger (Grüne) erklärt: Kemmerichs Rücktritt sei „ein Erfolg für unsere Demokratie und zugleich ein Armutszeugnis für die FDP“.

Holm : Bankrott-Erklärung der CDU

AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm dagegen nennt geplante Neuwahlen in Thüringen „eine Bankrott-Erklärung der CDU“. Holm: „Es soll jetzt also so lange gewählt werden, bis Frau Merkel und der CDU-Spitze das Ergebnis passt.“

Noch am Abend zuvor gab es in Greifswald und Rostock Demonstrationen vor FDP-Büros. Einen Kurswechsel vollzog dabei die Nordost-FDP: Erst jubelte sie nach der Kemmerich-Wahl, am Donnerstag sagte Landeschef René Domke dann: „Der Rücktritt ist folgerichtig. Es war nicht möglich, ein Kabinett der Mitte zu bilden.“

Den größten Schaden durch das „Husarenstück der AfD“ in Thüringen hätten FDP und CDU, ist Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler der Universität Rostock, überzeugt. Dies gelte auch in MV. „Das hat der FDP schwer geschadet. Und die CDU weiß nicht, was sie will.“

Für Helmut Holter, bis vor kurzem Bildungsminister unter Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (beide Linke), war das Handeln der AfD „ein Faschisten-Putsch“. Ähnliches habe es in den 1920er Jahren schon einmal gegeben. Holter, der aus Schwerin stammt, hofft jetzt erneut auf ein Ministeramt in Erfurt.

Mehr zum Thema:

Von Frank Pubantz