Die Elektromonteure der Firma Yunex hatten am Montagmorgen ihre Fahrzeuge samt Technik gerade auf die Rügenbrücke gebracht, wollten ihre planmäßige Baustelle zur Erneuerung der Lichtsignalanlage einrichten, als ein Notruf alles veränderte. Die Männer in den orange leuchtenden Anzügen mussten die Rügenbrücke wieder verlassen.

Ein Unfall auf dem benachbarten Rügendamm, der während der Bauarbeiten als Umleitungsstrecke dienen soll, legte gegen 10 Uhr den kompletten Verkehr lahm. Nun wurde die Rügenbrücke gebraucht, um den Rettungskräften freie Fahrt zu gewähren.

Caddy geriet in den Gegenverkehr

Was war passiert? Gegen 9.45 Uhr waren auf der Strelasundbrücke, dem eigentlichen Rügendamm, zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ludwiglust-Parchim den Rügendamm aus Richtung Stralsund kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw VW Caddy in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia Sandero kollidierte.

Insgesamt wurden drei Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt. Quelle: privat

In dem Dacia befand sich ein 77-Jähriger von der Insel Rügen. Dieser geriet durch den Zusammenstoß ebenfalls in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Pkw zusammen. Bei dem dritten beteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen Pkw Ford Kuga, in dem ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Rostock unterwegs war.

77-Jähriger schwer verletzt

Der 77-Jährige wurde durch die Zusammenstöße schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf 30 000 Euro geschätzt. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus Stralsund waren ebenso im Einsatz wie der Rettungsdienst.

Gegen den 28-jährigen Caddy-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kilometerlange Staus in beide Richtungen

Um die Verletzten zu versorgen und die Autos zu bergen, wurde der Rügendamm komplett gesperrt. Während die Rettungskräfte über die Rügenbrücke abrücken konnten, entwickelten sich sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel kilometerlange Staus.

In den war auch eine Urlauberfamilie geraten. Ingrid und Klaus Schneider aus Berlin wollen in Wiek auf Rügen Urlaub machen. Sie hatten ihre Enkeltochter dabei, die gerade Herbstferien hat. „Wir wollen jetzt hier nicht stundenlang im Stau stehen. Das nervt ja nur. Deshalb fahren wir jetzt in Richtung Altstadt und gehen mit unserer Enkelin erst mal ins Ozeaneum. Dann fahren wir eben am Nachmittag ganz entspannt weiter“, so die Hauptstädter gegenüber der OZ.

Rügenbrücke kurzzeitig wieder offen

Um den Stau auf beiden Seiten der Brücke aufzulösen, hatte sich das Straßenbauamt nach Abzug der Einsatzkräfte von Polizei und Notfallmedizin am späten Vormittag dazu entschlossen, auch die Rügenbrücke offiziell zu öffnen. So floss der Verkehr über beide Brücken, was ab 12 Uhr sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel zur langsamen Auflösung des kilometerlangen Staus führte. Der Verkehr normalisierte sich wieder.

Um 13.30 Uhr wurde die Rügenbrücke wieder gesperrt, um die Bauarbeiten fortzusetzen. Die Mitarbeiter waren für diesen Auftrag aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen worden, hieß es aus der zuständigen Straßenmeisterei.

Brücken sind Unfallschwerpunkt

Thomas Scheibe, Leiter der Straßenmeisterei Martensdorf Quelle: Mathias Otto

Der Zusammenstoß am Montag reiht sich ein in eine traurige Bilanz von Unfällen zwischen Stralsund und Bergen. Erst vorige Woche sind zwischen Rambin und Samtens drei Autos kollidiert, sechs Menschen wurden verletzt. Am 19. Juni krachte es auf der Rügenbrücke. Bei der Überfahrt von Stralsund auf die Insel Rügen erlitt ein 77-Jähriger einen Blackout und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Ein 86-Jähriger starb infolge des Unfalls, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Bauarbeiten jetzt – muss das sein?

Der Unfall am Montag führte zu kilometerlangen Staus. Quelle: Stefan Sauer

Viele Betroffene stellen sich dennoch die Frage, ob der Termin für die Bauarbeiten auf der Rügenbrücke so günstig gewählt war – sowohl in Berlin als auch in Brandenburg sind Herbstferien angesagt. „Es ist ja nicht neu, dass im Oktober wegen der Herbstferien noch einmal viele Touristen in unsere Region kommen und der Verkehrsdruck dann deutlich höher ist“, sagt Jürgen Suhr von den Grünen. „Dass ausgerechnet in dieser Zeit Reparaturarbeiten auf der Rügenbrücke geplant werden, erschließt sich mir nicht. Diese Planung ist kein positives Aushängeschild für den Tourismus in unserer Region.“

„Aus Sicht der Urlauber ist so eine Situation ärgerlich. Wenn noch so viele Menschen in der Region sind, sollte man ausloten, ob die Arbeiten nicht aus Sicherheitsgründen doch noch verschoben werden können“, sagt Ann Christian von Allwörden, sicherheitspolitische Sprecherin der CDU. „Dabei muss man aber alle Perspektiven abwägen. Die Sicherheit auf der Brücke muss langfristig gewährleistet sein.“

Dramatische Situation: Rügen zeitweise vom Verkehrsnetz abgeschnitten

Prof. Dr. Matthias Birth, Chefarzt vom Helios Hanseklinikum Stralsund, pendelt auch regelmäßig zwischen Rügen und Stralsund. „Ohne die Rügenbrücke wäre ich nicht nach Altefähr gezogen“, sagt der Stralsunder. Die bedrückende Stausituation vom Montag, als Rügen kurzzeitig vom Verkehrsnetz abgeschnitten war, erinnerte ihn an die Zeit vor dem Bau der neuen Brücke. „Der Rückstau war enorm. Wenn die Ziegelgrabenbrücke geöffnet wurde, stand der Verkehr mitten in der Hansestadt still. Aus ärztlicher Sicht ist so eine Situation immer dramatisch – und sollte nach Möglichkeit vermieden werden“, so Birth.

Warum jetzt gebaut werden muss

Der verantwortliche Leiter der Straßenmeisterei in Martensdorf sagt jedoch: „Noch weiter verschieben können wir die Arbeiten nicht. Das ist jetzt schon der letztmögliche Zeitpunkt. Denn die Bauteile, die für die Signalanlagen gebraucht werden, dürfen nicht kalt und feucht werden. Deshalb wechselt man so was eigentlich im Sommer“, erklärt Thomas Scheibe und schiebt hinterher: „Da haben wir verschoben wegen der Sommerferien, dann kamen schon die ersten Länder mit Herbstferien. Doch jetzt müssen wir das fertig kriegen.“ Denn in wenigen Tagen, nämlich am 25. Oktober, wird auf der Rügenbrücke schon auf Winterdienst umgestellt.

Tourismus-Chef Knut Schäfer: „Termin für Bauarbeiten ist leider alternativlos.“

„Der Termin ist leider alternativlos“, bestätigt auch Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen und Geschäftsführer der Weißen Flotte Stralsund. Das sensible Thema hätten sie bereits in der Vorsaison ausgiebig mit dem Infrastrukturministerium diskutiert. „Damals konnten wir die Arbeiten noch von September auf den Oktober verschieben“, sagt Schäfer.

Weiterhin gebe es nur wenige Firmen, die solch spezielle Arbeiten auch wirklich durchführen könnten. „Daher sind die Touristiker dankbar, dass die Arbeiten überhaupt erst jetzt stattfinden. Einerseits wurden die Wünsche des Tourismusverbandes berücksichtigt, andererseits wurde bei den Sperrzeiten besondere Rücksicht auf die Berufspendler genommen“, zu denen auch Schäfer zählt, der auf Rügen lebt – und in Stralsund arbeitet. „Auch im Sinne der Gäste muss die Technik endlich erneuert werden. Ich bin froh, dass trotz der Bauarbeiten in dieser Ausnahmesituation so schnell reagiert werden konnte.“

Von Ines Sommer und Kay Steinke