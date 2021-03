Rostock

Ausnahmezustand am Telefon: Da seit Montag auch Angehörige der sogenannten Priorisierungsgruppe 2 wie Lehrer, Kita-Erzieher, Polizisten oder chronisch Kranke gegen Corona geimpft werden können, ist die Impfhotline des Landes Mecklenburg-Vorpommern inzwischen völlig überlastet – weil die Gruppe der Betroffenen größer wird und damit die Anfragen zu Terminen und Impfberechtigung rasant zunehmen.

Etliche Bürger, die zum Teil stundenlang in der Schleife hingen, äußerten ihren Ärger am Mittwoch gegenüber der OZ. So wie Christopher Denda. Der Lehramtsstudent aus Greifswald gehört zur Risikogruppe. Er habe am Montag 14 Versuche mit langer Wartezeit gebraucht, bis er jemanden aus dem Callcenter an den Hörer bekam. Dann habe er allerdings einen Termin und einen Tag später seine Impfung erhalten.

Elf Anrufe ohne Erfolg

Auch Bert Ladwig, Autoverkäufer aus Rostock, brauchte „ewig“, um den Impftermin für seinen Vater (83) zu vereinbaren: „Zehn Mal musste ich lange ausharren, um dann aus der Leitung geworfen zu werden.“ Beim elften Anruf habe er nach 45 Minuten im Wartemodus die Auskunft erhalten, dass für seinen Vater kein Impfstoff hinterlegt sei und er einige Tage später wieder anrufen solle.

Ladwig gab sich nicht zufrieden, schaffte es schließlich, eine andere Mitarbeiterin an die Strippe zu bekommen – und erhielt den Impftermin für diesen Freitag in Laage. Sein Fazit: „Mein Vater hätte das allein nicht geschafft. Nur wer sehr hartnäckig ist, kommt durch. Da fehlen eindeutig Leute.“

Das Gesundheitsministerium in Schwerin weiß um die Probleme: „Wegen der zusätzlich Impfberechtigten nehmen die Anrufe stark zu. Wir haben deshalb das Personal im Callcenter mit Wochenbeginn um 15 auf 140 Kräfte aufgestockt“, sagt Sprecher Gunnar Bauer.

Landesbedienstete sollen unterstützen

In der Behörde merkt man allerdings, dass diese Kapazitäten noch nicht ausreichen. Bauer: „Das Volumen der Anrufe hat sich in den vergangenen Tagen verzehnfacht.“ Am Montag kontaktierten nach seinen Angaben 55 932 Menschen die Hotline, am Dienstag 35 758. Zum Vergleich: Im ganzen Januar waren es 35 674 Anrufer, im gesamten Februar 86 000.

Das Gesundheitsministerium will deshalb nun weiter verstärken, wie der Sprecher betont. Nach OZ-Informationen wird diskutiert, etwa 75 Landesbedienstete abzuziehen und zusätzlich in den Dienst der Hotline zu stellen. Und: Das Land plant den Aufbau eines Online-Portals, in dem Betroffene Fragen stellen und Antworten erhalten können. „Da zunächst die älteren Bürger über 80 angesprochen wurden, haben wir es bewusst übers Telefon gemacht, aber jetzt wird die Zielgruppe größer und jünger“, sagt Bauer.

Zudem arbeitet das Gesundheitsministerium daran, dass die Bürger ab April auch bei ihren Hausärzten geimpft werden können – und nicht nur in den zwölf Impfzentren des Landes beziehungsweise von mobilen Impfteams. So dürfte auch die Hotline entlastet werden, da viele Termine dann mit Praxen vor Ort ausgemacht werden könnten.

Land erwartet im April deutlich mehr Impfdosen

Ab April erwartet MV deutlich mehr Impfdosen als diesen Monat. Bislang haben etwa 100 000 Menschen in MV (6,2 Prozent der Bevölkerung) eine Erstimpfung erhalten. Am Dienstag trafen knapp 40 000 neue Impfdosen im Land ein.

Neben der Gruppe der über 80-Jährigen können seit Montag bestimmte Berufsgruppen, Menschen zwischen 70 und 80 und auch Bürger mit chronischen Erkrankungen sowie enge Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen geimpft werden. Die Impfhotline des Landes (03 85 / 20 27 11 15) ist wochentags von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.

